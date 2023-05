Apple, ecco il nuovo accessorio: stanno tutti impazzendo

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo inevitabilmente assistito a tantissimi cambiamenti e progressi dal punto di vista squisitamente tecnologico.

Il punto cardine di svolta è indubbiamente rappresentato dall’introduzione di internet, che è entrata sempre più a far parte delle case di milioni (se non mi miliardi) di cittadini sparsi per tutto il mondo, diventando così un vero e proprio standard di riferimento.

È stata proprio questa diffusione capillare di internet in ogni luogo che ha permesso l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta, portali che hanno inevitabilmente cambiato, in un modo o nell’altro, le nostre vite.

Arriviamo poi ad un altro punto fondamentale, rappresentato dall’arrivo degli smartphone sul mercato globale, con fasce di prezzo adatte in base alle esigenze di ogni tipologia di utente. Uno dei fattori più importanti in tal senso è stato la creazione delle applicazioni, che assolvono alle nostre esigenze quotidiane in maniera semplificata ed efficace.

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che Apple è stata sicuramente uno dei precursori in tal senso, con l’arrivo del primo modello di iPhone nell’ormai lontano 2007, grazie al quale ha stravolto letteralmente questo mercato da quell’anno in poi. Siamo arrivati ormai alla quattordicesima edizione di questo smartphone della mela morsicata, e nonostante tutto le novità non mancano mai. Si può dire lo stesso per gli accessori: la compagnia di Cupertino ha infatti recentemente annunciato l’arrivo di nuovi accessori per iPhone 14, riguardanti in particolare le cover dei loro smartphone.

Le novità in arrivo

A partire dalle prossime settimane, infatti, saranno disponibili nuove colorazioni per le cover MagSafe in silicone dei suoi ultimi modelli, rispettivamente giallo canarino, blu cielo, verde oliva e Iris, ad un prezzo di listino pari a 50 euro.

A questo si va ad aggiungere anche l’uscita di una nuova variante di iPhone 14 (rispettivamente nella versione standard e nella versione Plus, con schermo più grande per chi ne avesse necessità) nella colorazione Giallo Canarino, che sarà disponibile anch’essa a partire dai prossimi giorni e si andrà ad unire a tutti i colori e le varianti già usciti lo scorso 14 settembre.

Non ci resta dunque che attendere il prossimo 5 giugno per assistere alla nuova conferenza di Apple, che darà sicuramente modo di assistere a nuovi e interessanti annunci riguardanti il suo ecosistema (con il probabile annuncio di nuovi modelli di iPad) e la sua prossima lineup di prodotti per la fine dell’anno.