Truffe online, attenzione a queste email dei supermercati: ti rubano tutto in 2 minuti

Nell’era del digitale, i truffatori si inventano qualsiasi strategia per raggirare gli utenti: sbarcano le E-mail truffa dei supermercati.

In una generazione in cui siamo bombardati di pubblicità – sia online che offline – è diventata cosa assai ardua distinguere cosa ci sia di reale e cosa è solamente un esca per rubare i nostri dati personali e il nostro denaro.

Per quanto la polizia postale faccia il possibile per bloccare determinati tentativi di phishing, c’è sempre un hacker dietro l’angolo pronto a creare una nuova truffa – seppur di breve durata – abbastanza efficace. In questo articolo poniamo l’attenzione sulle E-mail, il mezzo con maggior frequenza, ma anche gli SMS rappresentano una forma di raggiro molto potente.

Non molto tempo fa, sono stati segnalati diversi messaggi e E-mail provenienti dalle banche di riferimento; questi messaggi chiedevano di fare un’azione: cliccare sul link. Su questo discorso partiamo con una delucidazione: i sistemi bancari, ma anche quelli istituzionali come per esempio INPS, non inviano mai comunicazioni via SMS o E-mail, o meglio, se lo fanno non sono abilitati ad inserire al loro interno link che indirizzano ad una pagina web.

Tali link infatti, possono indirizzare verso una pagina con al suo interno un malware in grado di sottrarci i nostri dati personali, tra cui quelli bancari. Oltre a truffe di vario genere, sono emerse alcune E-mail da sedicenti supermercati.

Regali e promozioni incredibili: le nuove truffe a nome dei più famosi supermercati

Tra tentativi di phishing di ogni genere, troviamo anche le E-mail che sembrano provenire dai più famosi supermercati: molto simili alle newsletter, vengono scambiate troppo spesso per messaggi pubblicitari. La bravura di queste persone è proprio quella di inviare offerte mirate, che sembrano conoscere con accuratezza i nostri interessi e le nostre abitudini d’acquisto, tanto da inviarci la promozione perfetta. Le offerte però, destano non pochi sospetti, in quanto, si presentano troppo allettanti.

Non possiamo discriminare le aziende che ogni giorno svolgono correttamente il proprio lavoro, anche offrendo ai clienti fedeli alcune promozioni. Il messaggio che vogliamo inviare non è quello di non fidarsi di nessuna promozione, ma saper distinguere quelle reali da quelle truffaldine.

“Ti sono rimasti due tentativi” o “Sei stato selezionato”, sono solo alcune delle solite frasi impostate dai truffatori. “Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà FREE. Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio”, si legge in un’e-mail di “Leroy Merlin”, che promette la vincita di un trapano. Ovviamente si tratta di un tentativo di phishing, considerando che il messaggio richiede un’azione: cliccare sul link. Oltre a questo, nell’E-mail in questione troviamo un indirizzo bizzarro, che non coincide in alcun modo con l’azienda in questione. Un altro dettaglio da non sottovalutare è il lucchetto rosso e barrato che appare sotto il mittente, dove cliccandoci sopra si può leggere: “xxx non ha criptato questo messaggio”.