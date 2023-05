Trucco del risparmio: finalmente il metodo assoluto

Come risparmiare? Vi sono davvero tanti, possibili, trucchi a disposizione. Però, tra i tanti, uno li batte tutti. Tanto per efficacia, quanto per quantità.

Risparmiare: su tutto e per tutti, è oramai un’ossessione delle famiglie italiane. Le paghe che rimangono pervicacemente basse, l’inflazione che continua a essere ostinatamente alta, il caro energia che non allenta le sue morse nemmeno all’accenno dei primi raggi di sole dell’estate a venire. Si cerca disperatamente, con accurata e maniacale accuratezza, di risparmiare in ogni modo. Sulle bollette, sui vestiti, sugli alimentari, sulla benzina. Non c’è settore che sfugga.

Il primo modo per risparmiare potrebbe ovviamente essere utilizzare la Carta Risparmio Spesa. Si tratta di una prepagata disponibile a chiunque abbia un ISEE inferiore ai 15mila euro, il quale non gode di particolari fondi o bonus statali. Viene caricata con 380 euro da utilizzare per la spesa degli alimenti.

Il secondo modo per risparmiare è, come sempre, quantificare con attenzione le proprie entrate e uscite, auto imponendosi un budget da non superare mai. Tornano utili in tal senso taccuini, agende e, per chi bazzica con cellulare e computer, il foglio Excel. Qui potremo inserire le spese variabili e quelle fisse.

Onde meglio ottimizzare questo sistema è anche possibile ampliare ulteriormente la propria agenda e/o il foglio excel, inserendo le proprie spese personali, le spese della partner e/o del figlio e le spese in comune. In questa maniera è possibile vedere con esattezza quanto si sta spendendo e come, evitando sgradevoli sorprese.

I segreti per risparmiare, non è sempre tua la colpa

Spesso si compiono grandi sforzi per spendere il meno possibile, per risparmiare quanto più si riesce, onde sorprendersi, di volta in volta, coi conti regolarmente in rosso. Come mai? In realtà, se si vive con un partner e/o si è sposati, potrebbe essere una buona idea aprire un conto corrente comune. In questo modo sarà possibile ‘sorvegliare’ la fidanzata/moglie o il proprio ragazzo/marito e scoprire chi è che spende più del dovuto. In tal senso anche pagare con le card e tenere pertanto traccia dei pagamenti può aiutare davvero molto.

Un altro segreto è vendere, vendere online senza limiti. Liberiamo gli armadi, disfiamo i pacchi, sgomberiamo le scrivanie: vendere le proprie merci usate richiede una certa pratica per imballare i pacchi e spedirli correttamente, ma può essere un’attività molto redditizia e utile.

Infine, perchè non usare un’app per tenere sotto controllo quanto spendiamo? Una buona soluzione in tal senso è Kakebo, molto utilizzato da chi è portato a shopping compulsivo e spese frenetiche. Installatelo e lasciatevi sorvegliare nelle vostre (ora controllate) spese.