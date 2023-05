Questo iPhone vale 50.000€: potresti averlo anche tu I Controlla dentro casa tua

I vecchi cellulari vanno acquistando un valore di mercato inedito, difficile da comprendere per il settore del collezionismo ‘tradizionale’. Eccone un esempio.

Spesso viene naturale pensare che un oggetto di elettronica ormai sorpassato e mai usato, lasciato per anni nella sua scatola, sia completamente inutile. Nella realtà non è proprio così, anzi. Spesso i collezionisti vanno alla ricerca proprio dell’oggetto immacolato, del prodotto ancora nella scatola, conservato tale e quale nel suo negozio. Immutabile allo scorrere del tempo.

Questo senza dubbio è stato il caso di Karen Green che aveva ricevuto, nel lontano 2007, un iPhone (all’epoca) di ultima generazione e l’aveva lasciato nella sua confezione, senza mai toccarlo. Ora, dopo averlo messo in vendita all’asta, verrà venduto alla straordinaria cifra di oltre cinquantamila euro, per l’esattezza quasi sessantamila (59.591,13 euro). Insomma, gli iPhone originali, della prima generazione, valgono e valgono tanto.

Si tratta di un guadagno tanto maggiore considerando come il telefono originale fosse all’epoca venduto alla (vertiginosa, anche comprendendo l’inflazione) cifra di 599 euro. E’ stato pertanto venduto dieci, venti, trenta volte tanto. Per l’esattezza l’iPhone in questione ha fruttato quasi cento volte tanto, un bel gruzzoletto.

Gli amici della signora Green le avevano regalato l’iPhone quale premio per l’inizio di un nuovo lavoro; però la dipendente aveva all’epoca appena acquistato un nuovo cellulare; il (costosissimo) regalo era stato allora relegato in soffitta, in attesa di tempi migliori. Fino alla fatidica asta di Lcg Auctions, esordita con una ‘modesta’ base di 2500 dollari e chiusa dopo una raffica di offerte, ben 27.

Perchè i vecchi iPhone valgono così tanto? Il segreto nascosto

Come mai un iPhone relativamente recente, dopotutto è del 2007, vale così tanto? La ragione sembra risiedere nel fatto che non sia mai stato scartato dalla collezione, è tale e quale era un tempo. Un modello originale con il sigillo di fabbrica e la pellicola protettiva intatta è una vera rarità, hanno asserito gli esperti.

Se dunque avete a casa un vecchio iPhone, usato fedelmente da anni, non illudetevi; varrà poco, se non niente. Quanto conta è la confezione immacolata, il sigillo intatto, la verginale purezza bianca della scatola della Apple mai violata prima d’ora, il prodotto ‘come nuovo’.

Esiste infatti un fiorente mercato Apple per questo genere di prodotti, anche se solitamente afferenti al periodo ‘glorioso’ degli anni Ottanta e Novanta. Infatti un computer della Apple risalente agli anni Settanta è stato venduto negli USA a mezzo milione di dollari, un iPhone di prima generazione, simile a quello della Green, a 35mila dollari.