Cellulare, sai quanto ti costa ricaricarlo? La cifra ti lascerà a bocca aperta

Da un punto di vista economico ed energetico, possiamo senz’ombra di dubbio dire che il continente europeo non sta di certo passando un bel momento.

Tutto questo lo dobbiamo essenzialmente al caro energia conseguente ai conflitti scoppiati in Ucraina ormai più di un anno fa, che hanno inevitabilmente portato diverse conseguenze che si sono diffuse a macchia d’olio sull’intero continente.

Prima tra tutte l’aumento del costo dei prodotti più alimentari, anche quelli più semplici e basilari come l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare in generale. A questo è poi seguito il rialzo vertiginoso del costo dell’energia elettrica in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e gas metano. Tale aumento ha chiaramente costretto i principali fornitori di energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo relativo delle loro bollette, creando non poco malessere tra i cittadini di tutta Europa.

In questo clima di assoluto sconforto, fortunatamente nulla possiamo dire in merito alla gestione da parte dei governi delle nazioni europee, che hanno prontamente preso dei provvedimenti con il fine ultimo di aiutare le fasce di popolazione più bisognose.

Per quel che riguarda il governo italiano, per esempio, citiamo il celebre bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti a livello dei consumi delle bollette in modo diretto e veloce, così come anche tutte le agevolazioni atte a incentivare l’eventuale acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono considerevoli risparmi alla fine del mese. Oltre a questo ricordiamo il Superbonus 110%, erogato a livello regionale, che consentiva di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico con un rimborso praticamente totale.

Quanto mi costi?

Purtroppo tutto ciò non è bastato per tantissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, incorrendo talvolta nella soglia di povertà. Proprio sulla base di questo, oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche dritta in merito ai consumi di energia elettrica, in modo tale da risparmiare il più possibile.

Quando parliamo di consumi, la prima cosa a cui ci viene banalmente da pensare sono gli elettrodomestici, come ad esempio il frigorifero, la lavatrice, l’asciugatrice, la lavastoviglie, il forno elettrico, la friggitrice ad aria e chi ne ha più ne metta. Nessuno considera però i consumi energetici che sono necessari per compiere un ciclo di ricarica completo al nostro smartphone, collegato spesso e volentieri al suo relativo caricabatterie.

Pensiamo infatti che ogni ciclo di ricarica completa ha un consumo che si aggira indicativamente tra i 3 e i 7 watt, comportando un costo pari a più di 2 euro. Il nostro consiglio dunque è quello di evitare di ricaricare il proprio smartphone per tutta la notte, in modo tale da risparmiare ed evitare sprechi energetici.