Whatsapp, finalmente si può fare: da oggi puoi modificare tutto

Il progresso tecnologico ha segnato grandi passi in avanti, soprattutto nel corso degli ultimi venti anni. Uno dei cambiamenti più significativi a tal proposito consiste nella diffusione di internet su larga scala, che al giorno d’oggi ha raggiunto praticamente qualsiasi territorio.

È stata proprio internet e sua relativa diffusione a permettere i più significativi cambiamenti, rappresentati in primis dall’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e via dicendo. Oltre a questo ricordiamo anche il grande passo in avanti rappresentato dall’arrivo delle piattaforme di streaming, che hanno soppiantato i sistemi di videonoleggio che erano in voga fino a qualche anno fa.

Infine, l’ultimo (non di certo per importanza) grande cambiamento è rappresentato dall’arrivo degli smartphone, che hanno modificato e cambiato radicalmente le nostre vite, per tutte le funzionalità e le caratteristiche che hanno presentato sino ad oggi.

In particolare il più grande cambiamento è rappresentato dall’introduzione delle applicazioni (o app che dir si voglia) di messaggistica istantanea, che hanno letteralmente rivoluzionato la comunicazione per come la intendevamo fino a qualche decina d’anni fa, rappresentata rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per foto e video.

Ricordiamo in particolare WhatsApp, che da app a pagamento qual era è diventata successivamente gratuita al download, riuscendo così a far breccia tra più di un miliardo di utenti sparsi in tutto il mondo. Ha seguito poi Telegram, che ha fatto invece del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a raggiungere milioni e milioni di utenti in tutto il mondo grazie alle sue interessanti caratteristiche e funzionalità. Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, che come ben sappiamo si aggiorna pressoché quotidianamente con interessanti novità: scopriamo insieme le ultime.

Cambia un messaggio con un click

Come sappiamo ormai da tantissimi anni, i messaggi WhatsApp sono permanenti, e al limite si può eventualmente cancellarli, portando in questo caso ad un’eliminazione definitiva, che non presenta possibilità di tornare indietro.

La novità di WhatsApp potrebbe essere realtà nel giro di pochissimo tempo, e consiste nella possibilità di modificare i messaggi senza alcun tipo di problema, un po’ come accade con il diretto concorrente Telegram. A riportare la notizia sarebbe stata WABetaInfo, che mostrerebbe come basti semplicemente tenere premuto il messaggio che intendiamo modificare, per poi digitare il nuovo testo da inserire.

Al momento non sappiamo però quando arriverà questa funzione, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare.