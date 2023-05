Telefonate spam, svelato il trucco per dirgli finalmente addio I L’unico modo è fare così

Ecco come bloccare ogni tipo di chiamate indesiderate attraverso applicazioni apposite, ma anche tramite le impostazioni predefinite del proprio smartphone.

Le chiamate indesiderate sono un problema comune e fastidioso per molti utenti di telefoni cellulari. Si tratta di chiamate provenienti da numeri sconosciuti, spesso con scopi pubblicitari, fraudolenti o molesti. Per evitare di ricevere queste chiamate, esistono diverse applicazioni che permettono di bloccare i numeri indesiderati o di filtrare le chiamate in base a criteri personalizzati.

Una delle applicazioni più popolari e affidabili per bloccare le chiamate indesiderate è Truecaller. Questa applicazione consente di identificare il nome e la provenienza delle chiamate in arrivo, anche se il numero non è salvato nella rubrica. Inoltre, Truecaller dispone di una vasta banca dati di numeri segnalati come spam o pericolosi da altri utenti, che vengono automaticamente bloccati o contrassegnati con un avviso.

Truecaller offre anche la possibilità di creare una lista nera personale di numeri da bloccare o una lista bianca di numeri da consentire. Truecaller è disponibile gratuitamente per Android e iOS, ma richiede una registrazione e una connessione a internet per funzionare.

Un’altra applicazione efficace per bloccare le chiamate indesiderate è Hiya. Questa applicazione funziona in modo simile a Truecaller, ma con alcune differenze. Hiya non richiede una registrazione, ma richiede l’accesso alla rubrica del telefono per identificare i numeri sconosciuti. Hiya ha anche una banca dati di numeri spam o fraudolenti, che vengono bloccati o avvisati. Hiya permette inoltre di personalizzare le impostazioni di blocco in base al tipo di chiamata (ad esempio, internazionale, privata, ecc.) o al prefisso. Hiya è gratuita per Android e iOS, ma contiene annunci pubblicitari che possono essere rimossi con un abbonamento a pagamento.

Addio definitivamente alle chiamate moleste

Infine, un’alternativa semplice e pratica per bloccare le chiamate indesiderate è l’utilizzo delle funzioni native del telefono. La maggior parte dei telefoni cellulari moderni ha infatti la possibilità di bloccare i numeri manualmente dalla cronologia delle chiamate o dalle impostazioni. In questo modo, si può creare una lista nera di numeri da rifiutare automaticamente.

Tuttavia, questo metodo ha alcuni svantaggi rispetto alle applicazioni dedicate. Innanzitutto, non permette di identificare i numeri sconosciuti o di accedere a una banca dati di numeri segnalati. Inoltre, non permette di filtrare le chiamate in base a criteri diversi dal numero. Infine, richiede un intervento manuale per ogni numero da bloccare.

In conclusione, le applicazioni per bloccare le chiamate indesiderate sono uno strumento utile e sicuro per proteggere la propria privacy e tranquillità. Tra le varie opzioni disponibili, si può scegliere quella che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze.