2000€ di bonus: ecco come prenderli al volo

Ormai sappiamo da diverso tempo che il caro energia è una realtà tangibile e concreta che sta interessando non solo l’Italia, ma l’intera Europa da un bel po’ di mesi a questa parte.

Ciò lo dobbiamo essenzialmente ai conflitti scoppiati in Ucraina lo scorso anno, che hanno inevitabilmente portato a delle gravi conseguenze sul piano economico ed energetico. Nel corso di quest’ultimo periodo abbiamo fortunatamente assistito all’erogazione di numerosi e svariati bonus, con il fine ultimo di fronteggiare il caro energia e appesantire il meno possibile le tasche di milioni e milioni di italiani. Grazie a provvedimenti messi in atto come ad esempio il decreto Aiuti-Bis, il decreto Aiuti-Ter (e l’Aiuti-Quater prossimamente in arrivo), ricordiamo in particolare il bonus energia pari alla cifra di 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle relative bollette mensili, rispettivamente dell’energia elettrica e del gas metano.

Oltre a questo ricordiamo tutti gli incentivi e le detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, così come il Superbonus 110% erogato a livello regionale per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica con un rimborso pressoché completo.

In particolare esiste un trucco per risparmiare fino all’esorbitante cifra di 2000 euro all’anno: scopriamo insieme di cosa si tratta e com’è possibile ottenerlo in maniera facile e veloce. Innanzitutto il primo consiglio che vi diamo per incominciare a risparmiare cifre considerevoli, consiste nel rivolgersi al mercato libero, dal momento che all’interno di questo è possibile trovare offerte davvero convenienti e alla portata di tutti, in modo tale da avere una fornitura di luce e gas estremamente economica e concorrenziale.

Un altro parametro da tenere bene a mente è la scelta curata e mirata degli elettrodomestici: vi consigliamo infatti, al momento dell’acquisto, di prediligere elettrodomestici caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che va rispettivamente dalla classe A+ a salire. Questi sono infatti caratterizzati da consumi ridotti, e consentono quindi risparmi considerevoli sul lungo termine.

Altri consigli che consentono di risparmiare riguardano gli elettrodomestici e il loro utilizzo in generale nel corso della vita quotidiana: basti pensare ad esempio al frigorifero, che è indubbiamente uno dei dispositivi più energivori all’interno di casa, per il quale vi consigliamo di tenerlo aperto il meno possibile, dal momento che sbalzi di temperatura comportano consumi notevolmente aumentati, con tutto ciò che ne deriva in termini di costi effettivi sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno a casa.