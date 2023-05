WhatsApp, leggi i messaggi eliminati in 2 secondi: è semplicissimo

Il progresso tecnologico ha consentito nel corso degli anni diversi importanti e sostanziali cambiamenti alla vita di tutti i giorni.

Uno dei cambiamenti più importanti in tal senso è senz’ombra di dubbio la diffusione in modo capillare e su larga scala di internet, che ha a sua volta portato a delle significative conseguenze a valanga che si sono poi riflettute sull’intero panorama mondiale.

Basti pensare per esempio all’introduzione dei social network (capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e chi ne ha più ne metta), ma soprattutto all’introduzione degli smartphone, che hanno cambiato in maniera radicale le nostre vite.

Uno dei principali cambiamenti a tal proposito consiste nell’introduzione in particolare delle applicazioni (o app), che permettono di svolgere le più disparate azioni. La categoria senz’ombra di dubbio più significativa in tal senso sono le app di messaggistica istantanea, capitanate rispettivamente da WhatsApp, che è stata senz’ombra di dubbio il precursore, raggiungendo nel giro di pochi anni il miliardo e passa di utenti iscritti in tutto il mondo.

A questo è poi seguita in un secondo tempo Telegram, che ha invece fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a raggiungere milioni e milioni di utenti, grazie anche soprattutto alle sue interessanti caratteristiche e funzionalità.

Risalire ai messaggi

Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, che come ben sappiamo riceve costanti aggiornamenti da parte dei suoi sviluppatori, che mirano a correggere alcune funzionalità e risolvere alcuni bug. Sappiamo infatti che WhatsApp ha introdotto, da ormai un po’ di anni a questa parte, la possibilità di eliminare i messaggi precedentemente inviati a un eventuale destinatario. Nel caso in cui un nostro contatto elimini un messaggio, sarà comunque visibile la dicitura che riporta, per l’appunto, l’eliminazione del messaggio stesso, che è comunque permanente. Come possiamo fare in questi casi per risalire al messaggio originale e scoprirne conseguentemente il suo contenuto? Scopriamolo insieme.

Proprio per questa necessità vengono in aiuto app come ad esempio WhatsRemoved e NotificationHistor, che possono essere scaricate senza problemi e in maniera gratuita dai rispettivi store mobile. Queste due app sono infatti in grado di memorizzare ogni notifica precedentemente ricevuta, dando così la possibilità di risalire al messaggio originale.

Sarà sufficiente aprire una delle due app in questione per poi ricercare la chat che ci interessa, riuscendo in questo caso a trovare il messaggio originale.