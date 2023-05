Leitz Phone 2, lo smartphone di Leica per le foto: avrete una reflex in mano

La fotocamera perfetta esiste: Leitz Phone, anche quest’anno in collaborazione con Sharp, lancia il suo nuovo cameraphone.

A novembre arriva una grande novità per gli appassionati di foto: Leitz Phone lancerà un nuovo modello che sarà il successore del Leitz Phone 1, anch’esso in collaborazione con l’azienda giapponese Sharp. Si tratterà sicuramente di un top gamma in tutte le sue caratteristiche, con un potenziale fotografico che abbiamo già potuto constatare nel device Aquos R7 (smartphone che ha collaborato con Sharp). I clienti più esigenti saranno quindi accontentati con un telefono che promette un potenziale non indifferente.

Molti di voi avranno sentito parlare di questo marchio, che da qualche hanno è presente nel mondo degli smartphone. In passato ha collaborato con HUAWEI e da non molto tempo anche con Xiaomi.

Il punto di forza è sicuramente la fotocamera: il nuovo Leitz Phone 2 sarà composto da un comparto fotografico professionale, con una fotocamera da 47,2 MP f/1.9 e sensore Sony IMX 989, già noto su Xiaomi 12S Ultra. In più è provvisto di una tecnologia che permette di girare video in 8k.

Non male vero? Le potenzialità di questo incredibile camera phone non sono di certo finite qui. Il sensore secondario da 2MP consente una profondità e un ottima messa a fuoco con tanto di tecnologia Octa-PDAF, che è in grado di raddoppiare la velocità di autofocus. La fotocamera sul fronte invece, gode di ben 12,6 MP f/2.3.

Il nuovo top di gamma di Leica

Sebbene le caratteristiche hardware di Leitz Phone 2 siano incredibili, anche le altre funzionalità del software riflettono la potenza del camera phone. l’interfaccia Leitz Looks permette di sfruttare grafiche e suoni delle fotocamere Leica, con l’incredibile presenza di diversi effetti. Saranno presenti diverse modalità come quella Summilux 28, che consente di scattare foto grandangolari; Summilux 35 invece, è progettato per la fotografia quotidiana e di strada; Noctilux 50 è perfetto per i ritratti, consentendo di ottenere una profondità incredibile negli scatti e la modalità monocromatica.

Il display invece, vanta di 6,6 pollici con una risoluzione di 1260 x 2730 pixel, refresh rate variabile da 1 a 240 Hz e luminosità di picco a 2000 nit. Un’altra chicca è sicuramente il lettore delle impronte digitali a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic Max con un’ampia superficie che semplifica di gran lunga la scansione. La batteria da 5000 mAh, garantisce una lunga durata, con tanto di supporto alla ricarica rapida e wireless su porta USB Type-C; l’audio stereo gode di Dolby Atmos e un jack audio da 3,5 mm.

Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 18 novembre presso l’operatore giapponese SoftBank, che lo venderà a 225360 yen, pari a circa 1544 euro al cambio attuale.