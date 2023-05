Caro bollette, risparmia subito 300€ spegnenedo questi elerttrodomestici: scoperta fantastica

Quante volte ci siamo sentiti in seria difficoltà nel corso di questi mesi, a causa del caro energia che sta dilagando in tutta Europa.

La situazione è tristemente iniziata l’anno scorso, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, che si sono portati dietro delle conseguenze sul lato economico e soprattutto energetico, le quali si sono poi diffuse a macchia d’olio su tutto il continente europeo nei mesi successivi.

Prima di tutto pensiamo all’aumento dei prodotti alimentari, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che hanno scatenato una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale. A questi si sono poi aggiunti in un secondo momento i rialzi verificatisi a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano.

Tali aumenti hanno praticamente messo in ginocchio e costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili, con tutto il malessere che ne è poi derivato a livello dei cittadini europei.

Fortunatamente i principali governi europei sono accorsi in aiuto in maniera rapida e veloce, con l’introduzione di diversi provvedimenti volti a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Per quel che riguarda limitatamente il territorio italiano, ricordiamo nella fattispecie il celebre bonus da 150 euro, che possono essere detratti in modo diretto dal costo delle bollette mensili dell’energia per alleggerirle, così come anche tutte quelle detrazioni e incentivi fiscali previsti per l’eventuale acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione. Spesso questi ultimi sono caratterizzati da consumi notevolmente ridotti, e apportano quindi considerevoli benefici a lungo termine.

Elettrodomestici divoratori

Malgrado tutto questo, rimangono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Alla luce di ciò abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio utile per essere più oculati, e risparmiare sulle prossime bollette dell’energia elettrica. Oggi infatti ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, che sono indubbiamente i dispositivi che più utilizziamo all’interno dell’ambiente domestico. Iniziamo prima di tutto dalla lavatrice, che comporta consumi davvero importanti, e costi conseguentemente alti: il nostro consiglio in questo caso è di effettuare lavaggi solo ed esclusivamente a pieno carico, in modo tale da ottimizzarne il costo.

Anche per l’asciugatrice vale lo stesso discorso, per cui è preferibile accorpare più indumenti possibile all’interno di un solo ciclo per risparmiare alla fine del mese sulle bollette. Arriviamo infine al forno elettrico, che rappresenta uno degli elettrodomestici di maggior uso, considerata la preparazione quotidiana degli alimenti, con un costo energetico pari a diverse decine di euro all’anno.

In questo caso il nostro consiglio è di evitare tendenzialmente di preriscaldare il forno elettrico, dal momento che rappresenta una spesa aggiuntiva e superflua al giorno d’oggi.