App, con queste riesci a ritrovarti un bel gruzzoletto a fine anno: finalmente una gioia

Gestire le proprie finanze è un compito davvero importante per la vita quotidiana: queste app sono in grado di farti risparmiare una bella somma di denaro.

In un periodo storico come quello attuale, è diventato di fondamentale importanza saper gestire la propria situazione finanziaria, soprattutto ad oggi che l’inflazione ha portato il cittadino medio a non avere una serenità economica.

I risparmi nelle tasche degli italiani si sono ridotti, se non azzerati; la speranza odierna è quella di una ripresa prevista nei prossimi anni, ma nel frattempo, tra spese energetiche e beni di prima necessità con costi alle stelle, il potere di acquisto degli italiani ha subito un calo di 14,7 miliardi, che equivalgono a oltre 540 euro per nucleo familiare.

Le vendite non fanno che ridursi e la statistica drammatica di quest’anno parla chiaro. Per questo abbiamo sottolineato l’importanza del risparmio; alcune semplici operazioni possono essere utili sia per farci raccimolare un bel gruzzoletto a fine anno, che per farci trovare preparati di fronte a spese improvvise.

A venirci in soccorso anche stavolta è la tecnologia, che per mezzo di alcune semplici App, è in grado di aiutarci a tenere monitorate le uscite. In questo modo possiamo capire quali sono quelle futili e programmare eventuali spese future.

Come gestire le proprie finanze: le app essenziali

Tra le varie metodologie per tenere sotto controllo le proprie spese, ad oggi il più utilizzato è ancora il foglio Excel. Milioni di persone, in questo modo suddividono le spese per categoria, valutandone la loro incidenza sul bilancio familiare. Le categorie possono essere suddivise rispetto al ruolo che hanno tali spese (es: trasporti, spesa, tempo libero, ecc). Questa operazione viene fatta anche su diverse app bancarie come Intesa Sanpaolo. A tal proposito, risultano davvero utili i metodi di pagamento digitali, visto che tengono sotto controllo spese che andrebbero con molta probabilità nel dimenticatoio. Oltre ad Excel però, esistono alcune app in grado di semplificare queste operazioni.

Monefy: questa app è semplice e intuitiva; disponibile sia per iOS che Android. Per gestire le proprie spese è infatti sufficiente inserirle nella piattaforma che si occuperà di tutto il resto, con tanto di grafici e la possibilità di personalizzazione.

Oval: si tratta di un salvadanaio digitale che permette di monitorare le spese, ma anche di accumulare risparmi e investire. Grazie alla funzione di risparmio, è possibile mettere da parte soldi ogni settimana, con tanto di consigli finanziari del caso. Nella sezione investimenti è possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti dedicati.