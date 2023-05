Smartworking, ecco come ridurre i consumi: ti bastafare queste semplici cose

Lavorare in smart working rappresenta diversi pregi, ma anche alcuni costi significativi: in questo modo è possibile risparmiare.

Secondo le statistiche sono 8 milioni gli italiani che ad oggi lavorano in smart working. Si tratta sicuramente di un dato importante che è stato letteralmente stravolto ai tempi della pandemia del Covid-19. In quel periodo infatti, l’isolamento rappresentava una condizione fondamentale per la limitazione del contagio. Da questo momento in Italia si è riscoperto un nuovo modo di vivere il lavoro.

Una parentesi non indifferente è quella che vede la gestione del lavoro: le persone che lavorano da casa hanno la possibilità di organizzare le proprie giornate in maniera autonoma, conciliando il lavoro con la propria vita privata. Un meccanismo che viene molto apprezzato per coloro che desiderano passare più tempo con la propria famiglia.

Questa tipologia di lavoro agile è quindi entrata a far parte della vita di milioni di italiani che ad oggi continuano a prediligere questo sistema lavorativo. Lo smart working infatti, rappresenta diversi benefici: uno di questi è sicuramente il risparmio di tempo per il tragitto casa lavoro. Molte persone hanno l’ufficio in luoghi ben distanti da dove abitano, condizione che ne può risentire sia in termini di tempo che a livello di costi; la benzina per esempio, rappresenta una spesa non indifferente per coloro che si recano sul posto di lavoro. Seppur questa possa sembrare la scelta più economica di tutte, presenta dei costi nascosti non indifferenti.

I consumi dello smart working

Lavorare da casa, come accennato in precedenza, può essere la causa di costi non indifferenti, in particolare quelli dell’energia elettrica. Si tratta di una spesa troppo spesso sottovalutata ma che rappresenta un costo non da poco, soprattutto se consideriamo i rincari che stiamo vivendo in questo periodo storico. In realtà, esistono alcuni semplici consigli in grado di ridurre questa spesa al minimo, anche se utilizziamo l’energia elettrica per l’intera giornata.

Come ridurre i consumi dello smart working

Più che consumi, in questo articolo vi spieghiamo come limitare gli sprechi, perché di quello si tratta. Durante la nostra quotidianità non ci rendiamo conto che alcune cattive abitudini sono la causa della nostra bolletta sostanziosa. Vediamo dunque quali semplici modifiche ci possono far risparmiare sul costo dell’energia elettrica.

Spegni il pc invece di lasciarlo in standby: questa semplice abitudine può rappresentare un inutile consumo di energia;

questa semplice abitudine può rappresentare un inutile consumo di energia; imposta un salvaschermo: quando ci assentiamo per diverso tempo dal nostro pc, è importante che questo non consumi batteria inutilmente;

quando ci assentiamo per diverso tempo dal nostro pc, è importante che questo non consumi batteria inutilmente; diminuisci la luminosità: questo consiglio è importante sia per la qualità della nostra vista, ma anche per una maggior durata della batteria.

Oltre a questi piccoli accorgimenti, è importante considerare lo spreco generale che l’uso scorretto della nostra casa può comportare: una buona illuminazione del nostro luogo di lavoro è importante per la nostra produttività, ma anche per la nostra qualità di vita. Tuttavia è bene spegnere le luci dal passaggio da una stanza all’altra, ma anche utilizzare lampadine a led a basso consumo energetico.