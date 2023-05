Smartphone smagentizzano le carte di credito: ecco come stanno le cose

Può capitare che la propria carta di credito venga smagnetizzata, ma questo fenomeno può essere evitato con alcuni semplici accorgimenti.

Succede più spesso di quanto si possa immaginare, non a caso è ancora oggi uno dei maggiori dubbi dei possessori di carte di credito. Se avviciniamo il nostro smartphone alla nostra carta, quest’ultima verrà smagnetizzata? Per rispondere a questa domanda bisogna prima fare chiarezza sulla questione.

La possibilità esiste, ma non è così semplice. Non è il cellulare a smagnetizzare la carta, bensì altri fattori che sono solo una conseguenza. Le onde magnetiche sono in grado di smagnetizzare una carta, ma gli smartphone di oggi sono creati appositamente per contenere dei campi magnetici di bassa intensità. Se le onde magnetiche dei cellulari non smagnetizzano le carte di credito, qual è la reale causa di questo fenomeno?

Se uno smartphone viene tenuto troppo tempo vicino alla carta, quest’ultima potrebbe deformarsi a causa del calore generato dal dispositivo. In realtà esiste un’altra causa annessa: alcune custodie dei telefoni contengono magneti che potrebbero interferire con la banda magnetica della carta. Ovviamente questo accade se i due oggetti vengono tenuti vicini tra loro.

Tornando al discorso delle onde magnetiche, anche l’esposizione del telefono ad una macchina per la risonanza magnetica, potrebbe causare un danno alla banda della carta. Alla luce di ciò, onde evitare spiacevoli inconvenienti, è bene prendere in considerazione alcuni piccoli accorgimenti per evitare che la nostra carta di credito ci abbandoni di punto in bianco.

Come evitare che la carta di credito si smagnetizzi

Una volta che abbiamo capito come stanno realmente le cose, possiamo evitare alcune cattive abitudini che potrebbero portarci a gettare la nostra carta di credito. Il primo consiglio, arrivati a questo punto è quello più ovvio: tenere lontano qualsiasi carta che dispone di una banda, da qualunque fonte di onde magnetiche; vediamo nel dettaglio quali situazioni vanno evitate.

Tenerla lontana da forni a microonde e magneti: calamite dei frigoriferi o magneti degli altoparlanti;

calamite dei frigoriferi o magneti degli altoparlanti; non conservarla in tasca o a stretto contatto con lo smartphone: il surriscaldamento del dispositivo potrebbe compromettere il materiale della carta;

il surriscaldamento del dispositivo potrebbe compromettere il materiale della carta; attenzione all’esposizione ad altre fonti magnetiche: TV, radio, ma anche scanner e fotocopiatrici possono generare campi magnetici talmente forti da poter causare danni alla carta.

Purtroppo siamo costantemente esposti alle onde magnetiche, ma con qualche piccolo accorgimento, possiamo salvare l’insorgenza di problematiche della nostra carta. Per accorgersi se la nostra carta è danneggiata, basterà provare ad effettuare una semplice operazione allo sportello bancomat: se la nostra carta presenterà errori durante la richiesta del saldo o del prelievo, è consigliato andare a sostituirla prima che non sia più utilizzabile.