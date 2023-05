Robot aspirapolvere, non serve più spendere un patrimonio: questo costa pochissimo | Casa sempre pulita

La tecnologia negli ultimi decenni ha fatto indubbiamente dei passi da gigante. Basti pensare a tutto ciò che riguarda l’ambiente domestico, come ad esempio il controllo demotico, le luci accese a distanza da remoto, e soprattutto l’utilizzo e l’avvento degli assistenti vocali (capitanati rispettivamente da Alexa di Amazon e l’assistente vocale di Google, oltre a tantissimi altri), i quali nella fattispecie permettono di eseguire le più disparate azioni all’interno dell’ambiente domestico.

Uno dei passi più avanti è rappresentato anche dalla robotica: basti pensare ad esempio a tutti quei dispositivi elettronici che permettono di fare le pulizie in maniera semplice e veloce, e in modo completamente centralizzato e automatizzato.

Oggi infatti andremo a concentrarci proprio su questa classe di dispositivi tecnologici, rappresentati in larga parte dai robot aspirapolvere: vi presentiamo un modello dalle caratteristiche e funzionalità davvero interessanti, scopriamolo insieme.

Stiamo parlando, entrando nei dettagli più particolari, del robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer Series 75 S. Uno dei vantaggi più interessanti per questo robot aspirapolvere consiste nel fatto che attualmente presenta uno sconto del 45%, arrivando a risparmiare addirittura fino a 250 euro sul prezzo originale di listino. Oltre a questo è possibile anche pagarlo tramite finanziamento, con rate a tasso zero in questo caso.

Passiamo ora alle sue caratteristiche e specifiche tecniche: questo aspirapolvere Rowenta è infatti dotato della più innovativa tecnologia laser Smart Exploration, arrivata ormai alla sua ottava generazione, la quale permette di scansionare in maniera semplice e precisa ogni stanza che va a comporre il nostro ambiente domestico, in modo tale da arrivare alla creazione di una mappa della propria casa, che permette di evitare agilmente ogni tipo di ostacolo che si frappone tra l’aspirapolvere e le pulizie.

Come funziona

È infatti possibile fare una mappatura completamente personalizzata, andando a scegliere in questo caso il percorso che l’aspirapolvere condurrà all’interno del nostro ambiente domestico, in base alle nostre preferenze, tenendo conto delle zone off-limits, direttamente scelte da noi.

L’aspirapolvere Rowenta è inoltre compatibile con l’app dedicata, disponibile al download gratuito rispettivamente per gli store mobile App Store di iOS e Google Play Store di Android. Una delle caratteristiche più salienti è inoltre la sua silenziosità, che permetterà di svolgere le pulizie senza nessun disturbo per le persone circostanti, facendo in questo caso uso della innovativa tecnologia Silence.

Per chi fosse interessato all’acquisto, l’aspirapolvere Rowenta è attualmente disponibile su Amazon (e altri rivenditori online) al fantastico prezzo di 299 euro, spese di spedizione incluse.