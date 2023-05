Corrente elettrica, puoi risparmiare facendo così: nessuno lo sa ma è semplicissimo

Senz’ombra di dubbio i conflitti scoppiati l’anno scorso in Ucraina si sono portati dietro delle cicatrici non da poco, che si sono diffuse successivamente sull’intero panorama europeo, sia da un punto di vista squisitamente economico che, poi, anche prettamente energetico.

Basti pensare ad esempio all’aumento dei costi degli alimenti in generale, che ha portato ad una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare. Oltre a questo ricordiamo in particolar modo il rialzo senza alcun tipo di criterio di entrambe le forme di energia, vale a dire elettrica e gas metano. Inevitabile è stata la mossa successiva da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono trovate praticamente obbligate ad aumentare, in diretta proporzione, il costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima così difficile e complesso, nulla possiamo dire per quanto riguarda l’intervento delle principali autorità europee, che è stato celere e immediato. Limitatamente a ciò che riguarda il governo Italiano, ricordiamo il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo) che hanno permesso l’introduzione del bonus energia da 150 euro, detraibili dal costo delle bollette relative ai consumi, così come anche le agevolazioni relative all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

I dispositivi di nuova generazione sono infatti caratterizzati, nella stragrande maggioranza dei casi, da un’alta classe d’efficienza energetica, superiore il più delle volte alla classe A: è proprio questa che consente consumi sensibilmente ridotti, e di conseguenza risparmi significativi sul lungo termine.

Nonostante tutti i sostanziali aiuti che sono arrivati da parte dello stato e delle regioni, sono ancora tante le famiglie italiane che rischiano tutt’oggi di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a sostenere il peso di bollette così pesanti alla fine del mese.

Come risparmiare

Proprio per questo abbiamo deciso di indicarvi un ottimo metodo per risparmiare sull’utilizzo dell’energia elettrica, così da risparmiare cifre significative: scopriamo insieme come. In particolare vi consigliamo l’utilizzo delle placchette intelligenti all’interno del vostro ambiente domestico: essi consistono in niente di meno che interruttori automatici, composti rispettivamente da 3 pulsanti, che sono corredati dalla relativa descrizione della funzione del tasto nello specifico.

Grazie a queste placchette intelligenti, per esempio, è possibile venire immediatamente a sapere di un’eventuale fuga di gas o una perdita d’acqua che si verifica all’interno dell’ambiente domestico (con l’apposito allarme), riuscendo così ad agire in maniera celere e immediata.

Le placchette sono inoltre dotate della funzione di superamento delle soglie di consumo, la quale consente di tenere a bada i consumi, riuscendo così a risparmiare cifre significative.