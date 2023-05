Forno elettrico, con il tasto segreto risparmi un capitale : svolta enorme

La crisi energetica ha recentemente interessato e coinvolto tutto il continente europeo, mettendo in ginocchio i suoi cittadini.

Tutto è incominciato per la precisione all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze sul piano economico ed energetico, che si sono sparse a macchia d’olio sull’intero continente.

Basti pensare ad esempio all’enorme aumento che abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari più comuni, come per esempio l’olio di semi di arachidi ed altri prodotti affini, che hanno conseguentemente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo è andato poi ad aggiungersi l’aumento vertiginoso del costo dell’energia per entrambe le sue forme, da quella elettrica al gas metano. Tale rialzo ha provocato non pochi subbugli tra le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano), costringendole di conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento e malessere tra la popolazione europea generale.

Fortunatamente i provvedimenti messi in atto dai principali governi delle nazioni europee sono stati celeri e immediati: nel caso del governo italiano, ad esempio, citiamo in particolar modo tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che dati i consumi ridotti consentono significativi risparmi alla fine del mese, con tutto ciò che ne consegue. Citiamo infine il Superbonus 110% fornito a livello regionale, che ha permesso a milioni e milioni di famiglie di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico con un rimborso pressoché totale sui costi di intervento.

Consigli utili

Malgrado tutti questi sostanziali aiuti, però, rimangono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, così da consumare meno energia elettrica possibile e conseguentemente avere risparmi importanti alla fine del mese.

In particolare oggi ci concentreremo sul forno elettrico, uno degli elettrodomestici che senz’ombra di dubbio utilizziamo di più all’interno dell’ambiente domestico. Uno dei primi consigli che possiamo darvi a tal proposito è di evitare di preriscaldarlo per un tempo eccessivo, che porterebbe solo ed esclusivamente a uno spreco di energia inutile e che si può evitare, soprattutto con i tempi che corrono. Oltre a questo, inoltre, vi raccomandiamo di prediligere la modalità di cottura ventilata, in quanto permette di risparmiare sensibilmente tempo, e dunque risparmiare un bel po’ alla fine del mese sulle bollette dell’energia.

Infine, l’ultimo consiglio che possiamo darvi è quello di non aprire spesso lo sportello, dal momento che può portare a una diminuzione della temperatura del forno, e un conseguente spreco energetico.