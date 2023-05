Disastro Google, ti cancella l’account senza preavviso: lo sta facendo a tutti

L’azienda a breve eliminerà definitivamente milioni di account: per salvare l’indirizzo bisogna eseguire alcune operazioni.

La novità arriva direttamente da Google, l’azienda che ad oggi ha superato i 2 miliardi di utenti con account Gmail attivi. Solamente nel 2018 ha contato ben 19, 2 milioni di account in uso, solamente in Italia: si tratta di un dato davvero importante se consideriamo che rappresenta il 45% degli utenti che possiedono un account di posta elettronica nel nostro paese.

Un grande successo per l’azienda californiana, che dal 1998, data della sua fondazione, ha cambiato letteralmente il modo di navigare nel web. Ad oggi offre diversi servizi, come Google drive, Google documenti e molti altri strumenti in grado di semplificare la vita quotidiana.

Tuttavia Google a breve effettuerà alcune “pulizie di primavera”, destinate a quegli account che rappresentano un rischio di furto d’identità: a partire da dicembre cancellerà milioni di account. A dichiararlo è stata la stessa azienda che per mezzo di un post nel suo blog ufficiale, ha avvertito i suoi utenti del cambiamento della politica di gestione degli account inattivi.

Una politica che in realtà è già attiva nel nostro paese, ma che vedrà la cancellazione degli account solamente a fine anno. A tal proposito, Google avverte i suoi utenti di quali operazioni devono svolgere per evitare che gli venga cancellato definitivamente l’account.

Google: cosa succederà a breve

Per fortuna, Google ha pensato proprio a tutto, infatti la cancellazione degli account avverrà con una modalità ben specifica. In primis gli indirizzi interessati verranno avvertiti con diverse email, ma è ovvio che se queste non vengono visualizzate, l’account in assenza di una risposta verrà cancellato definitivamente. L’avviso arriverà anche alle eventuali Email di recupero, sempre se queste siano state impostate. L’utente, nel caso di recupero dell’account dovrà effettuare delle specifiche operazioni.

I diretti interessati saranno gli account inattivi da almeno due anni e i primi ad essere cancellati saranno quelli che sono stati creati e mai utilizzati. Questo vale solo per quelli creati gratuitamente, gli altri sono esclusi dal rischio. Per evitare la cancellazione bisognerà compiere alcune operazioni: Leggere o mandare una email; usare Google Drive; guardare un video su YouTube; scaricare app dal Google Play Store; usare la ricerca Google; accedere con Google ad app e servizi di terze parti.

La stessa Google specifica che non basterà utilizzare solamente YouTube: per quanto riguarda Google Foto sarà necessario utilizzare il servizio almeno una volta ogni due anni. La ragione di questa scelta è semplice: molti di questi account abbandonati non dispongono neanche della verifica a due fattori, motivo per cui, sono ottime esche per il furto d’identità da parte di Hacker. Questi ultimi infatti, potrebbero utilizzare gli account per attuare truffe. Ad ogni modo, per un periodo non specificato, da quando verrà cancellato l’account, lo stesso nominativo non sarà disponibile per la creazione di un nuovo indirizzo.