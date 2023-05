Bollette gas e corrente, finalmente l’elenco ufficiale dei consumi: stacca questi elettrodomestici

È senz’ombra di dubbio un periodo di grave crisi economica ed energetica, sia per l’Italia che per l’Europa in generale.

Tutto questo ha avuto inizio all’incirca poco più di un anno fa, all’esordio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi riflettute sull’intero continente europeo. La prima conseguenza rilevante e significativa consiste indubbiamente nell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari più semplici, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti analoghi, che hanno scatenato una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

A questo si è poi aggiunto in un secondo momento il rialzo del costo dell’energia per quanto riguarda entrambe le forme attualmente disponibili, vale a dire l’energia elettrica e il gas metano. È stato tale aumento in particolare a mettere in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono mosse di conseguenza e hanno inevitabilmente aumentato il costo delle relative bollette dell’energia, causando non poco scompiglio e malessere tra i cittadini europei in generale.

Fortunatamente nulla possiamo dire per quel che riguarda la gestione a livello europeo, con i governi delle relative nazioni che si sono attivati immediatamente. Nel caso del governo italiano, per esempio, citiamo innanzitutto il famoso bonus energia da 150 euro, che prevede una somma di denaro detraibile direttamente dai consumi delle bollette, assieme a tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono risparmi significativi e considerevoli alla fine dell’anno, per poi citare infine il Superbonus 110%, fornito a livello regionale.

Malgrado tutti i sostanziali aiuti forniti a livello regionale, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, che rischiano talvolta di incorrere nella soglia di povertà.

Elettrodomestici vampiri

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile in merito all’utilizzo dell’energia elettrica, in modo tale da risparmiare il più possibile. In particolare ci concentreremo sugli elettrodomestici, che rappresentano senz’ombra di dubbio i dispositivi che consumano maggiormente all’interno dell’ambiente domestico.

Uno degli elettrodomestici sicuramente più “energivori” è il phon, che utilizziamo pressoché quotidianamente per asciugare i nostri capelli. Il phon comporta un costo di 72 centesimi per ogni ora, costituendo un salasso non di certo indifferente alla fine del mese.

A questo segue poi la friggitrice ad aria (che viene molto utilizzata come cottura alternativa al giorno d’oggi) e la piastra per capelli, che hanno anch’essi consumi importanti. Il nostro consiglio dunque è quello di limitare l’utilizzo dei sopracitati elettrodomestici, in modo tale da non avere bollette salatissime alla fine del mese.