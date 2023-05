Auto, da oggi puoi rispondere al telefono così: automobilisti finalmente salvi

Il progresso tecnologico ha senz’ombra di dubbio cambiato in maniera pressoché radicale le carte in tavola almeno da una ventina d’anni a questa parte.

Basti pensare per esempio all’avvento e alla successiva diffusione su larga scala di internet in tutto il mondo, che ha permesso diversi cambiamenti, di cui l’umanità ha beneficiato nel suo complesso.

Uno dei cambiamenti più significativi in tal senso è rappresentato sicuramente dall’avvento degli smartphone, che hanno cambiato radicalmente le nostre vite. Tendenzialmente siamo soliti suddividerli in smartphone di fascia alta (rappresentati dai cosiddetti “top di gamma”, di cui Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro sono i più recenti esponenti), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, adatti a chi cerca un buon rapporto qualità / prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi non ha particolari esigenze in termini di potenza del processore e qualità del sensore della fotocamera.

Nonostante le diverse fasce d’appartenenza e di prezzo relativo, tutti gli smartphone sono però accomunati da un fattore: possono essere potenzialmente pericolosi alla guida, rappresentando una vera e propria minaccia per la persona che si mette alla guida di un’autovettura. Ecco dunque che oggi vi offriamo un’ottima soluzione a questo problema: scopriamo insieme di cosa si tratta nello specifico.

Amazon ha infatti recentemente presentato la nuova generazione di Amazon Echo Auto. Questo nuovo dispositivo elettronico è infatti appositamente pensato per tutte le persone che si mettono alla guida e hanno la necessità di controllare il proprio smartphone a mani libere, e sono sprovviste di un assistente vocale integrato.

Guida sicura al volante

Proprio per questo viene in aiuto Alexa, vale a dire l’assistente vocale ufficiale di Amazon, grazie al quale è possibile svolgere le più disparate azioni (come ad esempio riprodurre musica, effettuare chiamate con i propri contatti di amici o famigliari, e tanto altro) senza nemmeno utilizzare per un secondo le proprie mani, e assicurando in questo modo la sicurezza alla guida.

In questo modo, è dunque possibile portare Alexa con noi in macchina per ogni azione quotidiana che compiamo normalmente interagendo (con il touchscreen) con il nostro smartphone. Amazon Ecco Auto dispone inoltre di 5 microfoni integrati, grazie al quale riesce a percepire in maniera nitida e precisa la voce dell’utente che ne fa utilizzo, nonostante si senta la musica o ci siano altri suoni (come quello del traffico o dell’aria condizionata all’interno dell’autovettura) in quel determinato momento.

Oltre a questo, menzioniamo che Amazon Echo Auto è appositamente certificato Quick Charge 3.0, e sarà dunque possibile usarlo in accoppiata alla ricarica veloce.