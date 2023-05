TV, non lasciarla sempre accesa così: il consumo è disarmante

Quanto consuma una TV accesa per tutto il giorno, e come risparmiare sui costi energetici della bolletta? Scopriamolo, insieme ad alcuni accorgimenti.

La televisione è uno degli elettrodomestici più usati nelle case degli italiani, ma anche uno dei più energivori. Secondo uno studio dell’ENEA, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, una TV accesa per tutto il giorno consuma in media 150 kWh all’anno, pari a circa €30,00 di bolletta. Se si considera che in Italia ci sono circa 60 milioni di TV, il consumo totale è di 9 miliardi di kWh all’anno, equivalente a quello di una città come Milano.

Per ridurre il consumo energetico della TV e risparmiare sulla bolletta, ci sono alcuni accorgimenti da seguire. Innanzitutto, è bene scegliere una TV di classe energetica A o superiore, che consuma meno delle altre. Inoltre, è importante regolare la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale, evitando di tenerla troppo alta. Un altro consiglio è di spegnere la TV quando non la si guarda, e non lasciarla in standby, che comporta un consumo residuo. Infine, si può optare per una TV a LED o OLED, che sono le più efficienti dal punto di vista energetico.

Gli elettrodomestici sono indispensabili nella vita quotidiana, ma possono anche incidere in modo significativo sul consumo di energia elettrica e quindi sulla bolletta. Per ridurre i costi e rispettare l’ambiente, è importante seguire alcuni consigli pratici che possono fare la differenza. Scopriamone alcuni.

Scegliere elettrodomestici di classe energetica A+++ o superiore. Questi apparecchi sono più efficienti e consumano meno rispetto a quelli di classe inferiore. Inoltre, è bene verificare che abbiano il bollino Energy Star, che garantisce ulteriori requisiti di risparmio energetico.

Piccole accortezze che fanno la differenza

Usare gli elettrodomestici in modo intelligente. Ad esempio, è meglio riempire il frigorifero e il congelatore il più possibile, evitando di aprire e chiudere spesso le porte. Per la lavatrice e la lavastoviglie, è preferibile scegliere programmi a bassa temperatura e a carico pieno, utilizzando detergenti ecologici. Per il forno e il microonde, è consigliabile preriscaldarli solo se necessario e spegnerli qualche minuto prima della fine della cottura, sfruttando il calore residuo.

Sfruttare le tariffe orarie. Molti fornitori di energia elettrica offrono tariffe differenziate in base all’orario di utilizzo. In generale, le fasce più convenienti sono quelle notturne e quelle del fine settimana. Quindi, se possibile, è meglio usare gli elettrodomestici in questi orari, programmandoli con l’apposito timer se disponibile.

In conclusione, nella maggior parte dei casi basta seguire questi semplici accorgimenti, e si può ottenere un notevole risparmio sulla bolletta degli elettrodomestici, senza rinunciare al comfort e alla qualità della vita.