Segnali dallo spazio, nessuno sa cosa siano: incredibile ma vero

Misteriosi segnali dallo spazio che nessuno sa bene come interpretare; sembra fantascienza, ma è invece una ricerca seria & documentata. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Che cosa sono i lampi radio veloci? Si tratta di un fenomeno studiato dall’astrofisica consistente in un impulso radio transitorio che dura per appena un istante -nemmeno un secondo – ma emanando un alto livello di energia.

I lampi rado veloci provengono dallo spazio siderale al di furi della Via Lattea; però al di là dell’immensa distanza, s’ignora che cosa siano, a cosa servono o da cosa derivino. Qual è la ragione d’essere dei lampi radio veloci? Una nuova ricerca firmata West Virginia University però ha svelato alcune – succose – novità.

E’ stato infatti studiato un lampo radio veloce specifico, denominato FRB 20190520B. Il lampo proviene da una galassia nana distante 4 miliardi di anni luce dal nostro globo terracqueo. Sembra che l’impulso radio provenga dall’esplosione di una stella di neutroni. A differenza di altri lampi radio è costante, con una frequenza di emissioni periodica.

Un altro lampo radio studiato dallo studio americano è invece FRB 20121102A; questo si colloca in un settore dello spazio fonte di onde radio costanti. Entrambi i lampi, al di là di alcuni cruciali differenze, sono stati osservati per un anno e cinque mesi consecutivi.

I lampi radio, un mistero tutt’oggi irrisolto

Non è facile studiare i lampi radio; lo strumento più utilizzato, in questo settore, è il Parkes Radio Telescope, localizzato nell’assolata Australia. L’altro, sempre di matrice angloamericana, è il Robert C. Byrf Green Bank Telescope, presente negli United States. In generale le due ricerche, sebbene condotte su diversi impulsi radio, concordano che gli impulsi hanno una fortissima variabilità, legata alla polarizzaizone delle onde radio.

Quale potrebbe essere la causa? secondo alcuni ricercatori è la conseguenza del vento di una stella massiccia. Secondo altri ancora l’impulso radio passa attraverso le onde di una supernova. Non si tratta però di una conclusione definitiva.

Secondo altri ancora infatti la causa potrebbe essere maggiormente inquietante, maggiormente pericolosa: gli impulsi radio veloci passerebbero infatti accanto a un buco nero dalle titaniche dimensioni, qualcosa d’incomprensibile per la mente umana. Si tratta in ogni caso di un work in progress del quale non vedremo la soluzione se non nei decenni a venire, consapevoli dell’irrilevanza di questi studi per l’agire umano di ogni giorno.