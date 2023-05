Riscaldamento, se vuoi risparmiare ti basta fare questo: trucco improbabile

Come risparmiare sulla bolletta del gas? Vi sono diversi trucchi utili, fermo restando che non esiste una miracolosa soluzione agli elevatissimi costi degli ultimi mesi. Scopriamo insieme che cosa si può fare.

Il caro energia ha impattato, nello scorso inverno 2023, sulle attività di famiglie e imprese; costi elevati, bollette esorbitanti, difficoltà di approvvigionamento non solo di materie prime, quanto di gas. In questo mese di maggio che sembra più che un preludio all’estate, all’autunno del 2023, occorre allora ricordare alcune delle soluzioni per ‘tagliare’ i costi della bolletta. Ricordando tuttavia come la soluzione più rapida, efficiente e sicura consista nel cambiare operatore, vagliando con attenzione tutte le offerte disponibili.

Ma andiamo con ordine. La prima soluzione consiste nello spegnere la caldaia quando non siamo in casa per lunghi periodi o, ancor meglio nel caso del lavoro, di tenerla nella modalità estiva. Non serve inoltre che le temperature siano particolarmente alte, è sufficiente un fioco tepore. Al bando or dunque le temperature da sauna finlandese di certe case.

Secondariamente, installando un termostato, diviene possibile regolare la caldaia per disporre di una temperature calda, ma non eccessiva. Si consigliano i 19 gradi, quale media usuale. Inoltre, se è possibile programmare la caldaia, si consiglia di tenere i termosifoni accesi solo alla mattina presto e al pomeriggio/sera, senza inutili sprechi.

Occorre inoltre valutare il tempo massimo di accensione giornaliero che viene stabilito dal governo a seconda della diversa fascia climatica; lunghi, lunghissimi tempi di accensione ad esempio al nord, molto ridotti nell’Italia centrale.

Il segreto di ogni buon risparmio: la manutenzione, questa sconosciuta

Nonostante il controllo e la manutenzione della caldaia non siano operazioni né facili, né economiche occorre farli periodicamente per obbligo di legge; e non è per forza un male, perché una caldaia pulita, moderna ed efficiente consente un notevole risparmio sui consumi. Una caldaia infatti sporca si sovraccarica, fa sforzi notevoli, insomma è un aggravio non solo per la sicurezza, ma anche per le bollette di famiglia.

Anche le valvole termostatiche possono tornare utili; è possibile regolarle per decidere come e dove allocare il flusso di calore nelle diverse stanze, ottimizzando la propria situazione. Nel caso di quelle moderne, ultima generazione, possono addirittura essere controllate via app.

Infine occorre evitare, quanto più possibile, le dispersioni di calore: largo spazio pertanto ai tappeti, ai para spifferi sotto le porte, alla cura & manutenzione degli infissi delle finestre, alla chiusura delle tapparelle e ad un uso costante delle tende.