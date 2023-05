Netflix, disastro per gli utenti: non potrai più usarlo così

La diffusione di internet nel corso nel tempo è senz’ombra di dubbio uno dei progressi tecnologici più significativi degli ultimi 20 anni appena passati.

Essa ha infatti permesso dei cambiamenti importanti e sostanziali rispettivamente su più versanti. Basti pensare ad esempio all’arrivo dei social network, rappresentati a partire da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e chi ne ha più ne metta, che gradualmente sono entrati a far sempre più parte della nostra vita quotidiana.

A questo aggiungiamo poi l’arrivo, poco dopo, degli smartphone, che hanno cambiato in maniera radicale la nostra vita, introducendo il loro sistema di messaggistica istantanea e in tempo reale (con app come ad esempio WhatsApp e Telegram, che hanno fatto del loro sistema di privacy e della loro gratuità il punto di forza), soppiantando i sistemi più antiquati come gli SMS e gli MMS.

Lo stesso si è verificato per i vecchi sistemi a noleggio delle videocassette e dei DVD (capitanati in particolar modo da Blockbuster), che sono stati progressivamente sostituiti dalle celebri piattaforme di streaming. Le piattaforme di streaming hanno infatti usato la connessione a internet come proprio punto di forza, garantendo un servizio on-demand (privo di pubblicità di alcun tipo, con prodotti disponibili immediatamente) basato su un catalogo di migliaia di film e serie tv.

Al giorno d’oggi abbiamo letteralmente l’imbarazzo della scelta, potendo scegliere rispettivamente tra Netflix, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel, Amazon Prime Video e chi ne ha più ne metta.

Addio condivisione

Oggi in particolare ci concentreremo su Netflix, che è senz’ombra di dubbio ad oggi una delle principali piattaforme di streaming, in termini di offerta e di guadagno. Uno dei principali punti di successo di Netflix risiede tra le altre cose nella possibilità di condividere il proprio piano d’abbonamento con altre persone: così facendo, infatti, si ha la possibilità di dimezzare (o diminuire ulteriormente) i costi dell’abbonamento, con un notevole vantaggio dal punto di vista economico.

Purtroppo sembra che questo trend finirà presto, dal momento che il colosso americano ha recentemente annunciato lo stop alla condivisione degli account, creando non poco malcontento tra tutti gli utenti che ne avevano usufruito fino a poco tempo fa.

Il fermo inizierà indicativamente a partire dal secondo trimestre del 2023, quindi arriverà indicativamente entro la fine di giugno di quest’anno. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.