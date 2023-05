Contatori intelligenti, da oggi uccidi la bolletta così: nessuno lo sapeva

Una possibile soluzione per risparmiare sull’elettricità e il gas potrebbe consistere, in un vicino futuro, nell’utilizzo di contatori intelligenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

E il vostro è un contatore stupido o intelligente? In realtà di contatori ‘smart’ ve ne sono in giro già tanti; e dunque il vostro contatore di casa può cullarsi di essere una delle tante punte di eccellenza delle città italiane. Eppure la situazione potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi anni, complice l’aggravarsi della guerra Ucraina-Russia, ormai preda della stagnazione.

La Commissione Europea aveva infatti proposto, lo scorso autunno 2023, di ridurre per obbligo di legge i consumi di energia durante specifiche ore del giorno, con l’obiettivo di risparmiare quantomeno il 10% dell’energia consumata su base mensile nei cinque mesi tra autunno-inverno 2022-23. Un obiettivo, come è stato constatato, raggiunto senza particolari problemi, anzi con inaspettate punte d’eccellenza.

Il piano europeo di razionamento di elettricità & gas prevedeva infatti un radicale decurtamento dei costi energetici, onde non essere ‘preda’ del monopolio russo in materia di gas. L’inverno straordinariamente caldo del 2023 ha permesso di superare i pessimi pronostici iniziali, favoriti per altro dal gas affluito dal nord africa. E’ stato così possibile superare una congiuntura straordinariamente difficile.

Il regolamento europeo connesso al piano è stato poi adottato dagli stati membri con un apposito decreto che ha stabilito criteri e fasce orarie dove era consentito il consumo maggiore; in generale però le soluzioni adottate sono state meno severe, meno draconiane di quanto preventivato. Il comportamento dei cittadini europei, specie italiani, ha aiutato in tal senso. C’è stato un grande, commovente, sforzo collettivo per consumare meno, dando meno ‘gas’ all’invasore russo.

I contatori intelligenti, come funzionano: tutti i segreti

In quest’ambito i contatori intelligenti consentono di avere dati precisi ed esatti sui propri consumi di elettricità, gas e acqua. In Italia, complice l’affarismo delle compagnie energetiche, sono ubiqui a gran parte dei centri abitati, specie al nord. Sono invece maggiormente rari nei paesi dell’Europa centro orientale.

In effetti l’Italia ha iniziato a introdurre i cosiddetti ‘smart meter‘ dal 2001, raggiungendo pertanto un buon livello, quasi capillare, nelle singole case italiane.

A seguito di un (complicato) aggiornamento del software, è stato attraverso i contatori intelligenti che ARERA ha ridotto la potenza dell’elettricità erogata nelle case degli italiani, onde ridurre i consumi e di conseguenza l’uso del gas per la produzione elettrica, assai diffuso in Italia. Un esempio di efficienza tutta italiana.