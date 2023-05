Apple, arriva il visore: finiremo tutti in un altro mondo

Come ormai abbiamo ribadito più e più volte, il progresso tecnologico sta letteralmente compiendo passi da gigante nel corso degli ultimi anni.

Basti pensare ad esempio alla diffusione su larga scala di internet, un potente mezzo che ha permesso ad esempio l’introduzione dei più importanti social network (capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo), assieme all’introduzione degli smartphone, che volenti o nolenti hanno cambiato in maniera irreversibile le nostre vite e con esse il nostro quotidiano.

Un altro cambiamento sostanziale è rappresentato dalla realtà virtuale: se infatti fino a pochi anni fa la consideravamo praticamente fantascienza, ad oggi la realtà virtuale è “più reale che mai”, con decine di visori che ormai si sono lanciati sul mercato mondiale.

Basti pensare per esempio ad Oculus Rift, considerato senz’ombra di dubbio il capostipite di questa categoria, così come HTC Vive e PlayStation VR 2, ovvero il casco per la realtà virtuale che è stato recentemente lanciato da Sony per la sua PlayStation 5, e che sta permettendo di proporre questa innovativa tecnologia al più ampio bacino di persone possibile.

Sembrerebbe ora che sia arrivato il turno di Apple, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe a breve presentare il suo casco proprietario per la realtà virtuale: scopriamo insieme nei minimi dettagli di cosa si tratta. In base a ciò che è trapelato sul web nel corso delle prossime settimane, il primo visore di Apple sarà verosimilmente annunciato il prossimo 5 giugno, in occasione della Worldwide Developer Conference della stessa compagnia.

Un occhio al futuro

In base a quanto afferma il celebre Wall Street Jurnal, si sarebbero verificati però dei rallentamenti inerenti alla produzione di Reality Pro. Per ora non sono state divulgate le dinamiche precise in merito a questo rallentamento nella produzione riscontrato da parte degli ingegneri.

Ad ogni modo, si tratterebbe di un visore per la realtà mista, rispettivamente a cavallo tra la realtà virtuale e quella aumentata. A detta del celebre analista Ming-Chi Kuo, inoltre, questo visore vedrà la luce non prima del 2024, ad un prezzo sensibilmente maggiore rispetto agli altri diretti concorrenti, già presenti ormai da anni sul mercato.

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli in merito a Reality Pro, ma mancano ormai pochissime settimane a quello che sembra essere l’annuncio ufficiale. Non ci rimane dunque che attendere con impazienza il prossimo 5 giugno, per avere ulteriori informazioni in merito alle sue caratteristiche, funzionalità, e all’eventuale data di uscita.