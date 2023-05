WhatsApp, da ora puoi sapere con chi parla lei/lui: ci vogliono 10 minuti

Ecco alcuni trucchi per scoprire con chi e quanto chatta un’altra persona su WhatsApp. In particolare, tramite la versione web dell’app di messaggistica.

Se vuoi scoprire con chi e quanto chatta un’altra persona su WhatsApp, devi sapere che non esiste un metodo infallibile e corretto per farlo. WhatsApp è una piattaforma che garantisce la privacy e la sicurezza dei suoi utenti, e non consente di spiare le conversazioni altrui senza il loro consenso.

Tuttavia, ci sono alcune tecniche che potrebbero aiutarti a dedurre se due contatti WhatsApp si scambiano messaggi, ma richiedono di avere accesso al telefono della persona che vuoi controllare o di conoscere i suoi dati di accesso.

Una di queste tecniche è quella di usare WhatsApp Web, la versione per computer dell’app di messaggistica. Se riesci a prendere in prestito il telefono della persona che vuoi spiare, puoi aprire il sito web direttamente sul tuo PC e scansionare il codice QR che appare sullo schermo con la fotocamera del telefono, tramite l’applicazione.

In questo modo, potrai accedere a tutte le chat della persona e vedere con chi e quando è online. Però, devi fare attenzione a non farti scoprire, perché la persona riceverà una notifica sul suo telefono ogni volta che WhatsApp Web sarà attivo.

Attenzione alla violazione della privacy

Un’altra tecnica è quella di usare delle app spia, che sono dei programmi che si installano sul telefono della vittima e registrano tutto ciò che fa sul suo dispositivo, compresi i messaggi inviati e ricevuti su WhatsApp. Queste app sono spesso a pagamento e richiedono di avere il telefono sbloccato (root su Android e jailbreak su iPhone) per funzionare. Inoltre, sono illegali e violano la privacy della persona spiata, quindi ti sconsiglio vivamente di usarle.

Infine, puoi provare a controllare lo stato online e l’ultimo accesso dei contatti WhatsApp che ti interessano. Queste informazioni ti possono dare un’idea di quando la persona è attiva su WhatsApp e se sta chattando con qualcuno. Però, devi sapere che queste informazioni possono essere nascoste o modificate dalla persona stessa, quindi non sono affidabili al 100%. Inoltre, non ti dicono con chi sta chattando la persona, ma solo se è online o meno.

In conclusione, come si può ben notare, non esiste un modo sicuro e legale per vedere con chi e quanto chatta un’altra persona su WhatsApp. L’unico modo per sapere con chi parla qualcuno è chiederglielo direttamente o fidarsi di lui. Se hai dei dubbi o dei sospetti su una persona, prova a parlarne con lei in modo aperto e sincero, invece di ricorrere a metodi invasivi e rischiosi.