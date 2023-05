Tv, da oggi puoi averla gratis, non paghi proprio nulla: l’azienda te la regala

Sembra il titolo di una promozione attraente, ma in realtà è proprio vero: Telly ti regala un televisore da 55 pollici.

Si tratta di una TV da 55 pollici con soundbar integrato. Per averla in maniera gratuita però, bisogna scendere ad un compromesso: rinunciare alla propria privacy. Se il titolo sembrava bizzarro, le condizioni alimentano di certo la questione, ma in realtà dietro a questa scelta si nasconde un motivo ben preciso.

In un mondo dove la pubblicità rappresenta la principale leva per il marketing e la concorrenza di ogni settore si fa sempre più spietata, i dati degli utenti sono linfa vitale per le aziende che sono alla ricerca assidua del “cliente ideale”, quantomeno che abbia le necessità che propone il mercato di riferimento. I dati tuttavia, in questo periodo storico sono sempre più protetti, in quanto, molti utenti si sono indignati di essere privati della loro legittima privacy.

Da questa sfida eterna tra marketing e privacy è nato un prodotto geniale, in grado di accontentare il cliente che sceglie consensualmente di cedere le proprie informazioni, ringraziandolo con un prodotto davvero interessante.

La tv è dotata di un doppio schermo: quello principale che permetterà di guardare i contenuti come un qualsiasi modello tradizionale, con l’aggiunta di una seconda schermata più piccola, posizionata nella parte inferiore. In questo secondo display saranno mostrati gli annunci pubblicitari. I due display verranno divisi da un soundbar, che permette una qualità audio immersiva. La cosa sembra interessante? Vediamo meglio nel dettaglio.

Tv da 55 pollici, non paghi nulla: come funziona

Come accennato in precedenza, l’azienda in questione baratta il televisore Telly in cambio dei dati e di qualche annuncio pubblicitario. In realtà è bene specificare la questione, perché anche se la promozione risulta abbastanza trasparente, è bene conoscere fino in fondo le condizioni, giusto per non trovarsi impreparati.

Nel pannello secondario verranno mostrati gli annunci pubblicitari anche quando la tv non è in uso; questo è uno dei motivi per cui puoi averla gratis. Oltre agli annunci pubblicitari, i clienti dovranno accettare di cedere nelle mani delle aziende molti dati personali. Le linee guida della compagnia infatti, evidenzia che raccoglierà i dati sui “contenuti audio e video che guardi, i canali che visualizzi e la durata delle tue sessioni di visualizzazione”. Inoltre,“è previsto anche il monitoraggio delle abitudini di utilizzo della TV, incluse “le tue query di ricerca, le preferenze delle impostazioni, le applicazioni che apri, gli acquisti o altre transazioni che fai, i pulsanti che selezioni, l’ora, la frequenza e la durata delle tue attività, la presenza fisica di te e di qualsiasi altra persona che utilizza la TV in un dato momento e altri dati di utilizzo”.

La fotocamera è dotata di un otturatore per la privacy, anche se la stessa azienda evidenzia che la usa per monitorare la presenza fisica degli utenti. Ad ogni modo, è possibile rinunciare al monitoraggio semplicemente pagando 500 dollari. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Free Telly.