Test degli alberi, quanti volti vedi qui? Solo il 10% riesce a vederli tutti

Siamo da sempre stati abituati alle diverse illusioni ottiche e giochi di illusione che vengono quotidianamente proposti sul web, così da sfidare noi stessi e provare a trovare una soluzione ad essi.

Da sempre, infatti, le soluzioni ottiche rappresentano uno dei rompicapo e dei passatempi più divertenti che è possibile trovare nell’ampio bacino di internet. Si tratta, sostanzialmente, di immagini che spesso hanno l’obiettivo di creare confusione nella mente dello spettatore che le guarda, cercandolo dunque di distorglielo dall’obiettivo primario, che solitamente coincide con la ricerca di determinate figure all’interno dell’illusione ottica in questione.

È questo infatti il caso di una delle ultime illusioni ottiche recentemente uscite, in cui si nascondono per la precisione 9 volti, ma riuscire a individuarli è un’impresa non del tutto facile. La sfida consiste infatti nel riuscire a scovarli tutti e 9, nel giro di soli 11 secondi: un’impresa davvero alta e non alla portata di tutti.

Nell’immagine che vediamo qui di seguito, infatti, possiamo trovare ben 9 volti diversi: sicuramente possiamo dire che alcuni sono più facilmente distinguibili rispetto ad altri, ma rimane comunque un esercizio davvero difficile, soprattutto considerando il fattore tempo, che in questo caso è molto limitante.

L’obiettivo è infatti riuscire a scovarli entro il tempo massimo pari a 11 secondi: secondo alcune statistiche recentemente condotte, solo l’1% delle persone è infatti riuscito a portarla a termine in questo arco di tempo così ristretto, riuscendo così a riconoscere tutti e 9 volti inclusi all’interno di questa particolare e interessante illusione ottica.

La soluzione a tutto

Il gioco in questione proviene dal portale Jagran Josh, che propone tantissime altre illusioni ottiche di questa tipologia (con diversi obiettivi da portare a termine e un diverso tempo limite). A questo punto vi rimane solo da impostare il vostro orologio e iniziare questo gioco di illusioni ottiche, in modo tale da saggiare le proprie abilità individuali di riconoscimento.

Il tempo è scaduto e non siete purtroppo riusciti nell’impresa di riuscire a scovare tutti e 9 i volti che vanno a comporre questa illusione ottica nel giro di appena 11 secondi? Non preoccupatevi, ecco che vi riportiamo qui di seguito la soluzione, indicandovi negli appositi cerchietti i volti presenti all’interno dell’illusione ottica in questione.

Alcune figure sono infatti riportate con un senso totalmente diverso rispetto alle altre, da quelle orientate lateralmente agli estremi del quadro, fino ad arrivare a quelle disposte in senso verticale, nella parte più centrale dell’illusione ottica stessa.