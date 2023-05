Piano Cottura per averlo pulito ti basta fare così: ci metti 2 minuti e splenderà

Come abbiamo ormai ribadito più e più volte, al giorno d’oggi purtroppo il caro energia sta dilagando come mai prima d’ora, sia sul territorio italiano che in quello europeo in generale.

Tutto è iniziato all’incirca a partire dallo scorso anno, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucrina, i quali hanno portato diverse conseguenze sul piano economico ed energetico.

Una delle conseguenze principali è stata senz’ombra di dubbio l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno praticamente messo in ginocchio e costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malcontento e malessere tra i cittadini provenienti da tutta Europa.

Nel bel mezzo di questo clima particolarmente complesso (a cui, tra le altre cose, i principali governi europei stanno cercando di porvi rimedio), nonostante tutto ancor oggi facciamo un uso massiccio degli elettrodomestici e dell’energia in generale all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, forno a microonde, friggitrice ad aria, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui disponiamo oggi e che utilizziamo con molta frequenza, in maniera tale da svolgere le più disparate mansioni della quotidianità.

Attenti al piano

Lo stesso si può dire per il piano cottura alimentato a gas metano, che utilizziamo per la cottura dei nostri alimenti. Come ogni elettrodomestico che si rispetti, anche il piano cottura necessita di una regolare pulizia e manutenzione, in modo tale da preservarne il giusto funzionamento.

Ecco dunque che oggi vi forniamo qualche consiglio e accorgimento utile per pulire il piano cottura in maniera semplice e veloce: scopriamo insieme come. Prima di tutto, munitevi di un panno umido, assieme a un detergente neutro per la pulizia efficace del vostro piano cottura. Iniziamo innanzitutto dai bruciatori: in questo caso bisogna creare una soluzione con una parte d’acqua e tre parti d’aceto bianco, da portare rigorosamente ad ebollizione. Una volta portata ad ebollizione, inserite in ammollo i bruciatori, così che subiranno un primo processo di pulizia e sgrossamento.

Dopo una decina di minuti, procedete a pulire i bruciatori con l’ausilio di una spugna, per poi ripetere la medesima operazione con le rimanenti parti del piano cottura. Discorso leggermente diverso per gli spartifiamma, in cui andremo a utilizzare una soluzione a base di acqua bollente ansieme a detersivo per piatti, lasciandoli anche in questo caso in ammollo per un periodo indicativo di 10 minuti. Una volta finito questo tempo, potrete utilizzare un panno in microfibra per ultimare la sua pulizia.