Lavatrice, non lo sai ma puoi morire se la usi così: controlla sempre questa cosa

Il caro energia sta divampando in tutta Italia e più in generale su tutto il territorio europeo, diffondendosi a macchia d’olio in men che non si dica.

I conflitti in Ucraina scoppiati l’anno scorso hanno infatti portato ad un aumento del costo dell’energia davvero non indifferente, costringendo come diretta conseguenza le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, per quanto concerne il territorio italiano) ad aumentare di pari passo il relativo costo delle bollette mensili dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente energia elettrica e gas metano.

I prezzi dell’energia elettrica sono dunque aumentati alle stelle arrivando a costi vertiginosi, creando non poco malcontento nella popolazione generale, che si ritrova sempre più in difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, che aumentano di mese in mese. Malgrado questa difficoltà nel sostenere il peso delle bollette mensili e il caro energia che si va diffondendo, facciamo ancor oggi un uso davvero massiccio degli elettrodomestici all’interno di casa nostra, così da svolgere le più disparate mansioni quotidiane in modo semplice e veloce.

Tra forno elettrico, forno a microonde, lavastoviglie, asciugatrice, lavatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono veramente tanti gli elettrodomestici che costellano il nostro ambiente domestico al giorno d’oggi, dalla preparazione degli alimenti quotidiani, fino al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

Oggi in particolare ci soffermeremo sulla lavatrice, uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico. Bisogna in particolare prestare molta attenzione all’uso che facciamo della lavatrice, dal momento che potrebbe portare a degli eventi molto spiacevoli, che potrebbero addirittura mettere a serio rischio la salute della persona che ne fa uso.

Il tragico evento

Ci eravamo lasciati infatti qualche giorno fa con la notizia della lavatrice scoppiata all’interno di una lavatrice a gettoni, causando un incendio su tutta la palazzina adiacente. Di recente, a Pianezza (più precisamente in provincia di Torino) una lavatrice è andata in corto circuito, portando a gravi ferite per la proprietaria, una donna di 87 anni, che è stata immediatamente ricoverata in quanto si trovava in gravi condizioni, presso l’Ospedale di Rivoli.

I problemi motori dell’anziana le hanno infatti impedito di fuggire con prontezza all’incendio che si era creato: fortunatamente sono accorsi in tempo i vigili del fuoco, che nel giro di poco tempo sono stati in grado di spegnere l’incendio che era divampato.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla povera anziana, confidando che si stabilizzi nel giro di poco tempo.