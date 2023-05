Iphone 15, arriva la notizia disarmante: non ce l’hanno fatta

Il sensore fotografico potrebbe essere la causa del ritardo di produzione di iPhone 15 e 15 Plus: non si trovano i componenti.

Sono molte le novità che attendono i clienti di Apple. Il lancio è previsto a settembre, ma secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero delle complicanze che porterebbero – anche stavolta – al ritardo dell’annuncio tanto atteso.

Visto le novità di quest’anno, si tratta di un lancio importante per Apple; in primis per la tanto chiacchierata USB-C che sarà disponibile per i nuovi modelli, ma solo quelli Pro avranno a disposizione le performance del Thunderbolt. Per quanto riguarda le versioni inferiori, Apple introdurrà delle limitazioni, mantenendo una velocità di trasferimento di carica a 480 Mbps, con alimentatore USB 2.0.

Lo spazio di archiviazione invece, come riferito dall’analista Jeff Pu, sarà lo stesso per tutti i nuovi modelli in uscita, ad eccezione della variante da 1 TB che sarà anch’essa un’esclusiva dei modelli Pro. Per quanto riguarda il processore, iPhone 15 e 15 Pro manterranno il chip Bionic A16 già testato ed approvato nei recenti iPhone 14 e 14 Pro.

Sembra tutto già deciso – e annunciato – ma sembrerebbe che qualcosa non stia andando per il verso giusto, motivo per cui con molta probabilità ritarderà l’uscita; ma vediamo meglio nel dettaglio.

iPhone 15 e 15 pro ritardano l’uscita: arriva la notizia disarmante

A spiegare le caratteristiche dei nuovi melafonini è stato l’analista Jeff Pu, che secondo le sue previsioni i nuovi modelli iPhone 15 e 15 Pro avranno in dotazione lo stesso sensore fotografico principale, già testato su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Seppur questa sia una grande introduzione, secondo insistenti voci nel web, Apple sta riscontrando diversi problemi nella produzione.

La difficoltà non è l’introduzione del sensore in sé, ma la difficoltà per l’azienda di reperire i componenti necessari per le fotocamere da inserire sui modelli base delle prossime uscite. Una situazione del genere porterebbe inevitabilmente ritardi sulle consegne. C’è anche da dire che mancano diversi mesi all’uscita e una soluzione Apple potrebbe trovarla, ma non dimentichiamo che l’azienda è nota per “arrivare in ritardo all’appuntamento”: l’anno scorso la versione Plus della serie 14 è arrivata con 20 giorni di ritardo rispetto agli altri modelli, la causa è stata la mancanza di display. In annate precedenti si sono verificate altre situazioni analoghe.

Ad ogni modo la platea è in attesa del nuovo melafonino con l’ormai noto sensore di fotocamera da 40 MP. Apple nel dettaglio, starebbe riscontrando difficoltà a reperire il CIS, sensore di immagine CMOS, un componente non indifferente per la produzione. Per il momento l’azienda non ha cambiato la data d’uscita e nel frattempo rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti.