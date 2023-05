“Ci possiamo vedere e…”: attenti alla nuova truffa | Vi svuotano il conto corrente

Donna derubata durante un incontro online. Si raccomandano sempre prudenza e attenzione massime in tali circostanze. E magari farsi anche accompagnare.

Nella sera del 15 maggio una donna è stata derubata della sua carta di credito ad Ancona durante un appuntamento concordato su un sito di incontri. La vittima, una trentacinquenne, aveva conosciuto un uomo su una piattaforma di dating e aveva accettato di incontrarlo. Nel momento dell’incontro, l’uomo le avrebbe sottratto la carta di credito e sarebbe fuggito.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. Tuttavia, la carta è stata immediatamente bloccata, dopo che la donna ha provveduto a chiamare la Polizia locale in zona Piano San Lazzaro, che ora è sulle sue tracce.

Gli incontri online possono essere un modo divertente e stimolante per conoscere nuove persone e magari trovare l’amore. Tuttavia, bisogna stare attenti ai pericoli che si nascondono dietro alcuni profili falsi o truffaldini. In questo articolo vi spiegheremo come riconoscere e difendersi dalle truffe più comuni che si possono incontrare sui siti e sulle app di dating.

Una truffa di incontri online si verifica quando una persona si finge interessata a una relazione sentimentale con un’altra, ma in realtà ha lo scopo di estorcerle denaro o informazioni personali. I truffatori possono creare profili molto attraenti, usando foto rubate da altri siti o da persone reali, e inventando storie credibili sulla loro vita. Spesso si presentano come militari, professionisti, vedovi o divorziati, per suscitare simpatia o fiducia.

Allerta e prudenza, mai totale fiducia

I truffatori cercano di stabilire una connessione emotiva con la vittima, dimostrando affetto e interesse in poco tempo. Poi cercano di spostare la conversazione su canali privati, come email, messaggi o telefonate. Infine, arrivano alla richiesta di denaro, sfruttando una scusa plausibile, come una difficoltà economica, una malattia, un incidente o un viaggio per incontrarsi di persona.

Per evitare di cadere in queste trappole, è bene seguire alcuni consigli: non fornire mai informazioni personali o finanziarie a persone conosciute online; non inviare mai denaro o regali a persone conosciute online; verificare sempre l’identità della persona con cui si parla, ad esempio facendo una videochiamata o cercando la sua foto su internet; prestare attenzione ai segnali di allarme, come errori grammaticali, contraddizioni, richieste insistenti o pressioni emotive; segnalare e bloccare i profili sospetti ai gestori dei siti o delle app di incontri. Infine, sarebbe bene chiedere consiglio a un amico o a un familiare prima di prendere decisioni importanti.

Gli incontri online possono essere un’esperienza positiva se si fa attenzione ai rischi e si usa il buon senso. Ricordate che non siete soli e che potete sempre chiedere aiuto se vi sentite in difficoltà.