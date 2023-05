Cellulari, ecco quelli più pericolosi per la salute: la classifica | C’è anche il tuo sicuramente

Nel corso degli ultimi 20 anni, abbiamo assistito ad un grande progresso dal punto di vista tecnologico. Uno dei punti di svolta è rappresentato senz’ombra di dubbio dalla diffusione sempre più capillare e presente della connessione internet a banda larga in quasi tutti i comuni d’Italia e, più in generale, a livello globale.

Questo ha permesso l’enorme diffusione dei principali social network (capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce d’età più giovani e via dicendo), oltre soprattutto all’introduzione degli smartphone.

Siamo soliti dividere tendenzialmente gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, rappresentati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, recentemente usciti) per chi cerca la miglior qualità possibile, seguiti poi dagli smartphone di fascia media, utili soprattutto in chi cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, adatti invece a chi non ha particolari esigenze in termini di qualità del sensore della fotocamera e potenza di calcolo.

Nonostante tutti gli smartphone presenti attualmente siano molto variegati dal punto di vista delle loro caratteristiche e funzionalità, indubbiamente una cosa che li accomuna tutti consiste nel fatto che siano, chi più chi meno, pericolosi per la salute.

Al giorno d’oggi infatti facciamo un uso davvero massiccio di questi dispositivi tecnologici, tenendoli continuamente tra le mani o all’orecchio, per decine e decine di minuti di chiamata con il proprio interlocutore, o rimanendo attaccati allo schermo per messaggiare con i nostri amici o famigliari. Ecco dunque che è stata stilata una classifica per decretare quali siano gli smartphone più dannosi per la salute, in base alla quantità di radiazioni che essi emettono: scopriamo insieme di cosa si tratta.

I dettagli del progetto

A stilare la classifica, nella fattispecie, è stato l’ente che ha sede in Germania, ovvero il Bundesamt für Strahlenschutz, vale a dire l’Ufficio Federale per la protezione dalle radiazioni emesse da telefoni e altri dispositivi tecnologici affini.

Questi dati sono stati raccolti in particolare facendo uso dell’indice Sar, che tiene conto della quantità di radiazioni elettromagnetiche che vengono assorbite regolarmente dal nostro organismo a seguito dell’esposizione ai nostri smartphone, o qualsiasi altro tipo di dispositivo elettronico che abbia in dotazione un’antenna.

Per chi fosse interessato, la classifica è consultabile direttamente all’interno del sito ufficiale dell’Ufficio Federale, ed è possibile tra le altre cose verificare la quantità di radiazioni elettromagnetiche emesse dal proprio modello di smartphone specifico.