Forno a microonde, non cucinare mai questa cosa: Rischi la vita

È da ormai mesi che il caro energia sta mettendo praticamente in ginocchio e vessando non solo il territorio italiano, ma l’intero continente europeo.

Tutto questo è iniziato all’incirca con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che si sono inevitabilmente portati dietro delle conseguenze non da poco sull’intero panorama europeo, sia dal punto di vista economico che soprattutto energetico.

È stato infatti il rialzo del costo dell’energia l’evento senz’ombra di dubbio più importante e significativo a tal fine, soprattutto per quel che riguarda l’energia elettrica che per il gas metano. Tali rialzi si sono chiaramente riflettuti in un aumento di pari passo del costo delle bollette mensili da parte delle principali aziende fornitrici d’energia, tra cui in particolare ricordiamo Enel Energia, che si è trovata costretta a questi aumenti.

Nonostante il caro energia galoppante, però, al giorno d’oggi continuiamo a fare ancora un uso massiccio e frequente degli elettrodomestici in casa. Tra forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, casa nostra è letteralmente colma di di dispositivi di questo tipo, che aiutano nel corso della vita quotidiana in maniera considerevole e importante.

Oggi in particolare ci soffermeremo sul forno a microonde, elettrodomestico che rappresenta senz’ombra di dubbio una valida alternativa a quello che è il forno elettrico. Esso è infatti sensibilmente più vantaggioso rispetto al forno elettrico, soprattutto per quanto riguarda i tempi di cottura che in questo caso sono praticamente dimezzati: questo porta ovviamente a un considerevole risparmio in termini economici, sulle bollette che arrivano alla fine del mese.

Attenti agli alimenti

Non è però questo il focus di oggi, dal momento che ci concentreremo in particolar modo sugli alimenti che non vanno mai introdotti all’interno del forno a microonde, dal momento che potrebbero creare gravi problemi in termini di sicurezza e salute delle persone.

Primo tra tutti spicca l’uovo, che non va assolutamente inserito all’interno del forno elettrico, dal momento che le uova cotte per mezzo del forno elettrico possono eventualmente rilasciare delle sostanze altamente nocive, che vanno chiaramente evitate in ogni modo per evitare intossicazioni alimentari di ogni tipo.

Lo stesso vale per le patate, che per la cottura in questo caso necessitano invece di un apposito recipiente, ed assicurandosi di aver precedentemente eliminato la buccia. Ricordiamo infine il pollo, di cui va evitata la cottura in microonde, dal momento che non permette una cottura adeguata e uniforme. La cottura del pollo è infatti un processo molto delicato, dal momento che una carne cruda significherebbe un’eventuale esposizione a batteri e altri microorganismi potenzialmente pericolosi, per cui è meglio prediligere il forno elettrico o altri dispositivi.