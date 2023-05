Aspirapolvere, usa il trucco degli Inglesi: ti basta spruzzare questo mentre la usi

Un aspirapolvere in funzione, fonte Pexels

Pulire la casa, quanta fatica: non sono pochi gli italiani per i quali usare l’aspirapolvere è una gran fatica. Però i britannici, al di là dell’oceano, hanno scoperto una nuova tecnica rivoluzionaria per ‘tagliare’ i tempi. Scopriamola insieme.

Passa l’aspirapolvere, togli l’aspirapolvere. Non è la cera di Karate Kid, ma per avere il tempo e la volontà di pulire la casa, in tempo di inflazione galoppante, caro energia e difficoltà economiche, serve davvero una pazienza zen. E’ una faticaccia, inutile girarvi intorno; e ogni trucco è lecito, pur di accorciare i tempi, ridurre drasticamente il tempo perso a pulire una case irrimediabilmente, senza speranza, sporca.

Gli inglesi hanno una lunga tradizione nel campo della pulizia casalinga; tutti conoscono più o meno l’esempio delle governanti inglesi, l’implacabile rigore con la quale danno la caccia la più singolo granello di polvere. ma quali sono i trucchi che adoperano queste ‘padrone’ della casa?

Innanzitutto il primo consiste, quando si cambia il sacchetto dell’aspirapolvere, nell’aspirare due cucchiaini di detersivo in polvere per il bucato. Il detersivo permette di cancellare ogni traccia di umidità dell’aspirapolvere, diffondendo un odore di pulito. Si aziona l’aspirapolvere e via, ecco un buon profumo di pulito. Un’ottima soluzione per eliminare l’uso di diffusori di profumi e altri simili parafernalia.

Un altro trucco consiste nell’utilizzare un frammento di ovatta, specificatamente quei piccoli dischi usati per il trucco, e di inumidirlo con tre gocce di un olio essenziale o di un profumo particolarmente amato. Il dischetto deve poi venire aspirato, ponendo attenzione che l’oggetto non ostruisca l’elettrodomestico. Nuovamente ogni volta che si utilizzerà l’aspirapolvere si diffonderà un buon odore di fresco bucato.

Come pulire la casa in meno tempo possibile: alcuni ‘speciali’ trucchi

Quanti usi per il bicarbonato e il detersivo in polvere! Ponendo attenzione all’utilizzo e ad evitare di inalarlo, è davvero uno strumento formidabile. Lo possiamo ad esempio usare anche per dare nuova vita ai mobili di casa: basta prendere un fazzoletto o un foulard (non di valore, ovviamente) e versarvi tre cucchiai di detersivo. La stoffa viene poi chiusa sui quattro lembi e, onde essere ancora più sicuri, chiuso con uno spago. Ficcato in armadio o, in generale, all’interno di un mobile garantisce un profumo lungo e duraturo.

Ma perchè limitarsi alla casa? Anche l’auto è un bel grattacapo, pulirne gli interni una fatica che molti ignorano con grande facilità. Ambienti stretti, sporchi, congestionati.

Eppure c’è una soluzione facile, pronta all’uso: nuovamente è possibile usare il detersivo in polvere e spalmarlo sui tappetini. Basta poi utilizzare una spazzola e disseminare il detersivo in polvere sui tappetini.