Whatsapp. arriva finalmente la modifica enorme: da oggi puoi farlo

WhatsApp segue le orme della concorrenza: aggiungerà una delle funzioni tanto attese dagli utenti, già presente su Telegram.

WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, ma soprattutto nel nostro paese. Oggi giorno sempre più utenti decidono di utilizzare il servizio offerto da Meta; proprio per questo l’azienda decide di inserire in maniera costante, alcuni aggiornamenti importanti al fine di migliorare l’esperienza utente del proprio servizio.

Uno dei cambiamenti più noti in questo periodo, è sicuramente l’aggiunta dei sondaggi nelle storie di Whatsapp, opzione già presente nei social network di Meta, Facebook e Instagram. Le sorprese per gli utenti però, non sono finite di certo qui.

Affiancato alla grande azienda di messaggistica verde, troviamo l’acerrimo concorrente: Telegram. Sebbene il servizio sia ancora poco utilizzato in Italia rispetto a WhatsApp, presenta delle funzionalità che mettono a dura prova la compagnia avversaria.

L’azienda di Pavel Durov, offre un servizio di messaggistica completo e molto più indirizzato verso la sicurezza e la privacy dell’utente. Telegram offre diverse funzionalità, tra cui la possibilità di cancellare i messaggi inviati, senza lasciare traccia di un precedente invio, ma anche l’opzione che consente di modificarne il contenuto dopo che questi sono stati inoltrati. Quest’ultima funzionalità infatti, sembrerebbe essere stata “rubata” da WhatsApp e adattata al proprio servizio di messaggistica; ma vediamo meglio nel dettaglio.

WhatsApp: da oggi puoi farlo

Come accennato in precedenza, è arrivata una modifica enorme su WhatsApp: col nuovo aggiornamento WhatsApp 2.23.10.13 Beta per Android, è possibile modificare i messaggi di testo inviati, proprio come avviene da tempo all’interno di Telegram. Dopo l’implementazione del servizio in WhatsApp Web, anche gli utenti che utilizzano il servizio di messaggistica su Android potranno utilizzare la caratteristica più richiesta dagli utenti nell’ultimo periodo.

Come utilizzare la funzione di modifica messaggi di testo su WhatsApp

Per il momento non sono disponibili molte informazioni in merito, ma da quanto dichiarato dal team di WABetaInfo, non sembrano esserci limiti particolari per quanto riguarda le volte in cui è possibile modificare il messaggio inviato.

Sempre in merito ai limiti, possiamo dire che al momento è possibile modificare il messaggio di testo entro e non oltre i 15 minuti dall’invio. Una volta scattato il tempo, non sarà possibile riaprire la finestra di modifica. L’aggiornamento sta arrivando in tutti i dispositivi Android e se non si dispone ancora di questa opzione, è consigliato effettuare un aggiornamento manuale. Nel caso in cui non sia disponibile l’aggiornamento, non resta che attendere qualche giorno.