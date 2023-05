Smartphone, foto perfette in 2 secondi: devi sempre usare questa modalità

Scopri trucchi e consigli utili per sfruttare al meglio le fotocamere di iPhone 13 Pro e Pro Max tramite questa breve e semplice guida.

Le fotocamere degli iPhone 13 Pro e Pro Max sono tra le più avanzate sul mercato. Questi smartphone offrono un sistema di quattro fotocamere posteriori con un obiettivo ultra-grandangolare, un grandangolare, un teleobiettivo e un sensore LiDAR. Ogni fotocamera ha una risoluzione di 12 megapixel e può registrare video in 4K a 60 fps.

Inoltre sono dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine su tutti gli obiettivi e di un sistema di autofocus migliorato grazie al sensore LiDAR; infine, queste fotocamere si distinguono per la loro qualità in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla maggiore apertura del diaframma e al sensore più grande del grandangolare. Se vuoi sfruttare al meglio le potenzialità della fotocamera di iPhone 13 Pro e Pro Max, ecco alcuni trucchi e consigli che ti aiuteranno a scattare foto e video di qualità professionale.

Usa gli Stili fotografici per personalizzare l’aspetto delle tue immagini. Puoi scegliere tra quattro stili predefiniti (Intenso, Brillante, Caldo o Freddo) e regolare le impostazioni Tonalità e Temperatura per ottenere il risultato che preferisci. Imposta il tuo stile preferito in Impostazioni > Fotocamera o cambialo direttamente dall’app Fotocamera.

Sperimenta la modalità Macro con la nuova fotocamera con ultra-grandangolo. Puoi scattare primi piani straordinari con una messa a fuoco nitida a soli 2 centimetri dal soggetto. La fotocamera passerà automaticamente alla modalità macro quando avvicinerai l’iPhone, ma puoi controllare il passaggio andando su Impostazioni > Fotocamera e attivando l’opzione Controllo macro.

Registra video in Modalità Cinema per creare effetti di messa a fuoco dinamica. Questa modalità ti permette di cambiare la messa a fuoco tra i soggetti in primo e secondo piano durante la registrazione, creando un effetto cinematografico. Puoi anche modificare la messa a fuoco dopo aver registrato il video.

Scopri le altre modalità della fotocamera, come Ritratto, Panoramica, Slo-mo e Time-Lapse. Ogni modalità ti offre diverse funzioni e possibilità creative. Per esempio, puoi usare la modalità Ritratto per creare un effetto di profondità di campo che mette in risalto il soggetto e sfuma lo sfondo. Puoi anche aggiungere effetti di illuminazione professionali, come Luce teatro o Luce high key b/n.

Usa QuickTake per registrare video rapidi in modalità Foto. Basta tenere premuto il pulsante dell’otturatore per iniziare a registrare e rilasciarlo per fermare la registrazione. Puoi anche scorrere verso destra per bloccare la registrazione o verso sinistra per scattare una sequenza di foto. Questi sono solo alcuni dei trucchi e consigli per utilizzare al meglio tutte le modalità della fotocamera di iPhone 13 Pro e Pro Max. Con un po’ di pratica e fantasia, potrai realizzare foto e video da professionista con il tuo iPhone.