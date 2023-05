Piano cottura con incrostazioni, per pulirlo bene ti basta fare così

Al giorno d’oggi la tecnologia ha compiuto grandissimi passi in avanti, anche e soprattutto a livello dell’ambiente domestico.

Siamo infatti continuamente circondati da elettrodomestici smart in ogni dove: dal forno elettrico, il forno a microonde, la friggitrice ad aria, la lavastoviglie, l’asciugatrice, la lavatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli e sconfinati gli elettrodomestici di cui facciamo uso, nonostante il caro energia stia ormai dilagando da svariati mesi, a causa dei recenti conflitti avvenuti in Ucraina.

Il costo dell’energia è infatti notevolmente aumentato nel corso del tempo, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, costringendo le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia.

Uno dei passi in avanti compiuti per quanto riguarda la cucina, è senz’ombra di dubbio il piano cottura a induzione, che permette di far uso solo ed esclusivamente dell’energia elettrica per funzionare, mettendo da parte per un momento il gas metano, con tutte le scomodità e i costi che esso comporta. Nonostante questo, moltissime famiglie fanno ancor oggi uso del piano cottura a gas metano: scopriamo insieme come pulire nel miglior dei modi, in modo tale da non comprometterne il suo funzionamento.

Spesso e volentieri infatti, il piano cottura tende a incrostarsi, e lo sporco a volte è davvero ostinato per la rimozione. Ecco dunque che vi consiglieremo come pulirlo in modo efficace e alla portata di tutti. Prima di tutto il passaggio primario da compiere è quello di indossare dei guanti: iniziate a questo punto con una soluzione di aceto bianco e acqua, andando a mettere in ammollo i bruciatori del gas, e poi in un secondo momento anche le corone, all’interno di una pentola d’acqua.

Istruzioni per l’uso

Questa pentola dovrà essere conseguentemente portata ad ebollizione, in modo tale da pulirli e disinfettarli completamente, con l’aiuto dell’azione disinfettante dell’aceto bianco. Spegnete a questo punto l’acqua, e lasciateli laffreddare per una decina di minuti: arrivati a questo punto, potrete strofinarli facendo uso di una spugna in microfibra, in modo da pulirli completamente. Così facendo, tutto il grasso accumulato nel corso delle settimane unito allo sporco generale verrà rimosso in men che non si dica.

Nel caso in cui lo sporco sia davvero persistente, potrete ricorrere eventualmente a una paglietta in acciaio, assieme a un comunissimo detersivo utilizzato per pulire i piatti e le stoviglie in generale.

Una volta presi tutti questi accorgimenti, il vostro piano cottura finalmente tornerà a risplendere, al massimo della sua efficienza.