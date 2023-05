Nuova specie scoperta, sembra uscita da un film: mai vista

E’ stata scoperta una nuova specie di insetti mai ammirata prima d’ora, una scoperta tanto eccezionale quanto bizzarra. Vediamola insieme.

Dagli anni Novanta, con l’avvento di film quali Jurassic Park e i grandi classici del fantasy quali ‘Il Signore degli Anelli’, la connessione tra scienza e cultura pop è divenuta molto stretta, quasi un gioco reciproco di riferimenti. Gli scienziati amano citare i grandi classici del fantasy e della sci fi e, a propria volta, i nerd hanno un intenso interesse nella scienza. E, come nel caso odierno, può arrivare che i due elementi si mescolino, che l’uno influenzi (scherzosamente) l’altro.

Il Museo di Storia Naturale di Londra ha dichiarato di aver scoperto una nuova specie, scendendo nel dettaglio una nuova tipologia di farfalla. L’insetto si caratterizza per le ali arancioni con macchie scure e si presenta con caratteristiche assai particolari.

Non si tratta in realtà dell’unica scoperta, ome comunica la rivista Systematic Entomology sono stati identificati nove generi di farfalla mai analizzati prima d’ora; il caso in questione, a sua volta, rientra tra gli Eupticiina, noti per essere una delle sottocategorie più complesse di farfalle.

Solitamente sono rinvenibili nelle pianure tropicali americane, ma raramente sono state oggetto di studio; inoltre essendo farfalle piccole e di colore marrone non avevano mai destato grande interesse. E’ in effetti difficile distinguerle, a livello pratico, cosa che inibisce il loro collezionismo tra gli appassionati.

La farfalla che ricorda Il Signore degli Anelli

Ritornando alla specifica farfalla in questione, questa presenta sulle ali arancioni delle macchie scure assai voluminose che non possono non ricordare uno dei cattivi più iconici di Tolkien, cioè nientemeno che l’occhio infuocato di Sauron nella desolata terra di Mordor. La farfalla, assai appropriatamente, è stata rinominata ‘Saurona’.

Tolkien scrive infatti, descrivendo Sauron e come osservato dagli stessi scienziati e riportato dalle testate internazionali, che “L’occhio era bordato di fuoco, ma era esso stesso vitreo, giallo come quello di un gatto, vigile e intento, e la fessura nera della sua pupilla aperta su un pozzo“. E in effetti, quasi a confermare il nomignolo inventato dagli scienziati, la farfalla oltre alle macchie scure ne presenta di bianche, sempre nella parte inferiore. Come la pupilla di un occhio, per l’appunto.

La farfalla è stata individuata grazie al sequenziamento genetico; infatti questa specie, tranne che per il dettaglio delle ali bordate, è moto simile ad altre presenti in sud america, specie nel colore genericamente marrone delle ali in generale.