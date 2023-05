Intesa San Paolo, tutte le filiali chiuse: ecco le date chiave | Non potremo più fare nulla

Al giorno d’oggi i tempi sono cambiati, e questo vale non solo per la tecnologia e tutto ciò che ha permesso, ma anche per i sistemi di pagamento più in utilizzo.

Se infatti fino a poco tempo fa il denaro in contante era la forma di pagamento sicuramente più utilizzata, non possiamo sicuramente dire lo stesso al giorno d’oggi, in cui prevalgono fondamentalmente i pagamenti elettronici per mezzo di carte di credito o carte di credito.

Questo trend, se così possiamo chiamarlo, è stato ulteriormente esacerbato dall’introduzione del chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, che è possibile associare alla propria carta di credito e pagare così in modo semplice e veloce, senza dover necessariamente strisciare la propria carta all’interno del POS.

Proprio a tal proposito si concentra una delle principali notizie delle ultime settimane, che prevede la progressiva chiusura degli sportelli bancomat in tutta Italia. Ad essere maggiormente colpiti sarebbero in particolare le filiali locali di banca Intesa San Paolo, con la continua chiusura dei suoi sportelli e con tutto il disagio che conseguentemente ne deriva.

Se infatti questo non rappresenta un problema per i giovani, lo è invece per le persone più anziane, che chiaramente sono poco abituate all’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici, e tendono a prediligere l’utilizzo del denaro in contanti. Proprio a causa di questo, si troveranno di conseguenza costretti a percorrere decine e decine di kilometri in macchina, in modo tale da raggiungere la filiale bancaria aperta più vicina, e poter effettuare il prelievo di denaro in contanti.

La situazione attuale

Questo trend sta avvenendo soprattutto nel sud Italia, mentre il nord al momento sembrerebbe meno intaccato dalla progressiva chiusura dei bancomat, andando a segnare ulteriormente una triste disuguaglianza tra le diverse parti geografiche del bel Paese.

Al giorno d’oggi, inoltre, il sistema di home-banking in particolare sta prendendo sempre più piede. È infatti disponibile un’app scaricabile in maniera completamente gratuita su entrambe le piattaforme, rispettivamente per iOS e Android, grazie al quale è possibile visualizzare il proprio estratto conto, inviare bonifici, ricevere bonifici e quant’altro, senza doversi recare necessariamente alla filiale bancaria più vicina, e questo può effettivamente rappresentare un vantaggio.

Il trend della progressiva chiusura degli sportelli bancomat è in continuo aumento e non accenna di certo a fermarsi: non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane o mesi, per vedere se eventualmente la situazione migliorerà in positivo in futuro.