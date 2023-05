“Dobbiamo vedere i contatori”, la nuova truffa sta mietendo vittime: non farti fregare

Il caro energia, come ben sappiamo, è una realtà che sta coinvolgendo il territorio italiano e più in generale quello europeo, da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è iniziato all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti avvenuti in Ucraina, che com’è ovvio che sia si sono portati dietro delle cicatrici sul fronte economico ed energetico non da poco.

Prima di tutto, come non ricordare il rialzo che si è registrato a livello di gran parte dei prodotti alimentari, scatenando come diretta conseguenza una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in generale. A questo sono poi succeduti gli aumenti del costo di entrambe le forme di energia, rispettivamente sottoforma di gas metano e di energia elettrica.

Tali aumenti hanno praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia ad esempio, nel caso del territorio di pertinenza italiano), costringendole come diretta conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia. In questo clima davvero difficile e complesso da gestire, sono venuti in aiuto i governi delle principali nazioni europee, con diversi provvedimenti atti proprio ad andare incontro alle fasce di popolazione più bisognose d’aiuto. Nel caso del governo italiano, citiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, che può essere detratto senza problemi a livello dei consumi delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi sono infatti dotati di un’alta classe d’efficienza energetica, che consente loro di avere consumi notevolmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, riuscendo così a risparmiare cifre significative alla fine del mese. Oltre a questi citiamo infine il Superbonus 110%, fornito a livello regionale, che permetteva l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, con un rimborso pressoché totale sui costi.

Attenti alle truffe

Mentre il caro energia imperversa in tutta Italia, bisogna far fronte anche alle possibili truffe a cui un cliente può andare incontro. Una recente truffa sta infatti mietendo numerosissime vittime: scopriamo insieme di cosa si tratta, in modo da evitarla in tutti i modi.

Esistono infatti molte persone che si spaccerebbero per dipendenti dell’Enel, andando a proporre contratti porta a porta, e riuscendo in alcuni casi addirittura a riscuotere somme di denaro da parte dei potenziali clienti, che sono per lo più anziani.

Ricordatevi in questi casi di chiedere sempre il tesserino di riconoscimento, in modo tale da assicurarsi che siano dei dipendenti ufficiali della compagnia, e non dei truffatori malintenzionati.