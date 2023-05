Televisione, se hanno questi anni rischi la vita: cambiali subito

Al giorno d’oggi abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico. Primo tra tutti l’introduzione e la successiva diffusione della connessione a internet a banda larga, che ha permesso non poche svolte sul piano tecnologico.

Basti pensare ad esempio ai social network (come ad esempio Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta), per poi assistere all’arrivo degli smartphone, che hanno inevitabilmente cambiato il modo in cui intendevamo la messaggistica istantanea fino a quel determinato momento.

Lo stesso si può dire per altri ambiti, come per esempio quello delle televisioni con l’arrivo delle smart TV, dotate di una connessione a internet che permette loro di connettersi ai principali servizi di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Chiaramente non bisogna trascurare a questo punto le vecchie televisioni, che spesso e volentieri possono portare a dei gusti non indifferenti, come quello che è successo di recente a Brescia.

Il tragico evento sarebbe avvenuto più precisamente a Coccaglio, in provincia di Brescia, dove un corto circuito all’interno di un vecchio televisore di un’abitazione domestica avrebbe portato a scatenare un vero e proprio incendio, che si è poi successivamente diffuso nelle zone attigue dell’appartamento preso a fuoco e fiamme.

La ricostruzione degli eventi

A seguito dello scoppio causato del cortocircuito, infatti, in pochissimo tempo la casa è stata letteralmente invasa da un fumo molto senso, a tal punto da portare all’inagibilità dell’appartamento stesso. L’appartamento sarebbe situato in particolare all’eterno di una palazzina sulla via Primo Mazzolari, nel comune di Coccaglio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze particolari e significative per la proprietaria dell’appartamento in questione, che sarebbe incolume, stando alle prime ricostruzioni. L’evento sarebbe accaduto indicativamente alle 18.30 della Pasqua appena trascorsa, nell’esatto momento in cui la proprietaria dell’appartamento si stava recando in bagno.

A quel punto ha sentito un grande scoppio, proveniente dall’ambiente del soggiorno: una volta venuta a conoscenza della situazione e dell’incendio che stava divampando, si è praticamente trovata costretta a fuggire in maniera. molto rapida, in modo da salvarsi da eventuali ferite. Ogni parte dell’appartamento è stato infatti coinvolto, piano piano, dalle fiamme: dal divano alle porte, per poi finire con le finestre e i mobili, tutto si è incendiato in men che non si dica.

Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti dalle pubbliche autorità, che arriveranno nel corso dei prossimi giorni o settimane a venire.