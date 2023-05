Paypal, conviene pagare proprio così: fallo subito

Le transazioni digitali stanno man mano sostituendo quelle fisiche: con questo modo puoi risparmiare sulle transazioni di Paypal.

Il sistema di pagamento PayPal ha raggiunto il nostro paese nel 2005 e da allora conta più di 10 milioni di account attivi. Il servizio infatti, è estremamente semplice da utilizzare, quanto altrettanto comodo; ma conviene davvero pagare con PayPal rispetto ad un normale metodo di pagamento con carta di credito?

In Italia è utilizzatissimo, non solo per pagare un eventuale acquisto online, ma anche come mezzo di trasferimento di denaro istantaneo tra amici e parenti. Il metodo di pagamento è molto gettonato anche nelle piattaforme E-commerce in quanto, oltre ad essere conosciuto per essere il mezzo di pagamento più sicuro, permette agli utenti di pagare i propri servizi senza l’obbligo di registrarsi.

Ovviamente questa cosa non è molto conosciuta, in quanto è possibile pagare senza registrazione solamente quando il negozio online ne permette la modalità di pagamento. Oltre a questo, se l’ordine non viene ricevuto, PayPal provvederà al rimborso.

L’iscrizione in realtà è abbastanza semplice e completamente gratuita: per creare il conto virtuale basterà associare una carta prepagata o una carta di credito, purché sia abilitata ai pagamenti online. Una volta attivato l’account, sarà possibile inviare e ricevere denaro in maniera istantanea, con il semplice utilizzo di una password.

Perché conviene pagare con PayPal

Partiamo dal fatto che, come accennato in precedenza, si tratta di un meccanismo sicuro. Essendo un vero e proprio conto, si ha la sicurezza di pagare nei negozi online, senza inserire i dati della propria carta di credito. Una volta arrivati al metodo di pagamento, basta selezionare PayPal e inserire la propria password.

Le commissioni da cliente a negozi sono gratuite e quelle effettuate ad amici e parenti, sono gratuite solo se anch’essi dispongono di un conto PayPal, altrimenti il trasferimento viene addebitato una commissione del 3,4% più 0,34 cent. Per trasferire denaro tra conoscenti, conviene quindi disporre entrambi di un conto PayPal. Per quanto riguarda le aziende, il servizio PayPal è leggermente più costoso, ma comunque accessibile. In Europa le tariffe PayPal per i venditori sono fino dallo 0,5% al 3,4% + 0,35 € fissi. Per i trasferimenti nel Regno Unito è prevista un’ulteriore quota di 1,22% e del 1,99% per le transazioni internazionali.

Uno dei maggiori problemi con il conto, è sicuramente il fatto di avere limitazioni quando si tratta di gestire grandi somme di denaro se non si verifica l’account con una carta di credito. In realtà, se si gestisce bene il conto, è possibile utilizzare l’account non verificato di PayPal anche come azienda.