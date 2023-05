Giovinezza, ti basta fare così e perdi 10 anni: la scoperta fa paura

Un nuovo studio sulle cause dell’invecchiamento rivela anche come invertire il fenomeno: una soluzione tanto semplice quanto geniale.

“Non arrabbiarti che diventi brutto”. Quante volte lo abbiamo sentito ripetere? E quante volte ci è stato detto che intristirsi o stressarsi fa venire le rughe? Si tratta di detti popolari che potrebbero tuttavia nascondere un elemento di verità, un frammento (involontariamente) scientifico.

Sembra infatti che lo stress acceleri drasticamente l’invecchiamento; dai capelli bianchi, alle rughe, alle grinze del volto. Però – e anche questa è una rivoluzionaria novità – c’è anche una soluzione per invertire il trend, per ridiventare giovani. Lo comunica la rivista scientifica Cell Metabolism; secondo una recente ricerca infatti la nostra età biologica aumenta drasticamente in risposta allo stress nervoso.

E questo si sapeva già; si trattava infatti di uno degli elementi fonte di maggiore stress, assieme a terapie, malattie e fattori ambientali d’ogni genere. La ricerca ha infatti confermato che, a seguito di eventi traumatici, invecchiamo più velocemente; un’operazione chirurgica particolarmente dolorosa, particolarmente debilitante; una separazione emotivamente pesante; o pensiamo anche a chi vive in zone di guerra, come avviene nelle zone dell’Ucraina sottoposte all’invasione della Russia.

Tuttavia la ricerca ha evidenziato un altro fattore, certamente originale; un modo per invertire il processo di invecchiamento, cancellare tutto quell’orrido stress responsabile del nostro precoce invecchiare. Come fare? La soluzione è più semplice di quanto potrebbe sembrare.

Come invertire l’invecchiamento: una scoperta in apparenza semplice

La ricerca ha infatti anche rivelato che, durante periodi di grande gioia, il nostro corpo ringiovanisce a sua volta. Non deve per forza trattarsi d’una vacanza, si ringiovanisce anche a contatto con chi si ama che siano fidanzati o amici; e si sono verificati effetti positivi anche in presenza di un’ambiente accogliente e stimolante.

Sembra dunque essere possibile scaricare il nervosismo e lo stress tramite periodo di riposo e attività che consentano il necessario svago; in questi casi vengono cancellati i segnali di invecchiamento, insomma ‘si torna indietro’ di qualche mese, eliminando le tracce dello stress iniziale.

Gli esperimenti a questo proposito compiuti sui topi sembrano confermare che lo stress fa invecchiare e rilassarsi fa ringiovanire; pertanto se si desidera conservare il proprio giovine & prestante aspetto, occorre evitare le fonti di stress. In particolare il cambiamento – dalla vecchiaia alla giovinezza e viceversa – può avvenire anche in breve lasso di tempo; pochi mesi o giù di lì.