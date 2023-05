Bancomat, stanno controllando tutti: non fare mai più queste operazioni

Il Bancomat è sotto il controllo il mirino: alcuni atteggiamenti anomali, possono far partire controlli immediati da parte del fisco.

Al giorno d’oggi, il bancomat è uno strumento fondamentale per ogni persona, basti pensare che nel 2018 è entrato in vigore l’obbligo di versare lo stipendio sul conto corrente del dipendente e non più in contanti. Sfuggire a questo meccanismo è alquanto impossibile, ma ancora oggi, milioni di italiani preferiscono tenere il denaro nelle proprie case piuttosto che utilizzare il conto corrente.

A semplificare questa pratica, è stato proprio l’innalzamento del tetto al contante che permette di pagare in contanti fino a 5 mila euro, a differenza dei 2 mila dell’anno scorso. Per quanto questa nuova manovra possa sembrare a favore dell’evasione fiscale, in realtà ha anch’essa dei risvolti che possono mettere a rischio il cittadino da eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non tutti sanno, che i movimenti, soprattutto in fatto di prelievo, vengono analizzati e comparati nel tempo, per stabilire con precisione un quadro generale del reddito, verificando se vi sono alcune anomalie tra le entrate e uscite familiari. Come funziona questo meccanismo? E soprattutto: cosa bisogna evitare assolutamente per non incorrere in problemi con il fisco?

Bancomat e fisco: stanno controllando tutti

Per mezzo delle nuove intelligenze artificiali avanzate, i movimenti bancari di ogni individuo vengono analizzati e controllati nel tempo. Questa operazione non viene attuata per un semplice prelievo o per il singolo trasferimento di denaro, ma verrà analizzata a seguito di diversi movimenti anomali che vanno ad interferire con le regolari entrate dichiarate e le eventuali uscite sproporzionate. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

In questi casi, l’Agenzia delle Entrate dispone di una vera e propria anagrafe dei conti correnti, che gli dà modo di comparare tali operazioni, non solo personali, ma anche familiari. Questo meccanismo è stato creato per monitorare eventuali traffici illeciti o situazioni di riciclaggio di denaro. Se una famiglia vive con somme di denaro non dichiarato, l’Agenzia delle Entrate potrebbe rilevare lo stile di vita del nucleo familiare e compararlo con le entrate effettive di denaro. Una famiglia con un reddito mediobasso che svolge attività bancarie piuttosto frequenti, tra cui il versamento di denaro non dichiarato, potrebbe essere messo sotto il mirino di un’eventuale controllo. Lo stesso vale per i prelievi di somme importanti.

Le operazioni da evitare assolutamente con il bancomat: rischi la sanzione

Il consiglio principale è proprio quello di non effettuare operazioni anomale con il bancomat e di inserire sempre la casuale in caso di trasferimenti di denaro ad amici e parenti, fornendo nella descrizione, una motivazione lecita di tale operazione. Ovviamente anche i trasferimenti di denaro, se fatti con una frequenza elevata, possono essere soggetti a controlli. Per quanto riguarda i versamenti, anche questi vanno giustificati, preferibilmente con la provenienza. Soprattutto nel caso in cui non si ha nulla da nascondere, è bene fare attenzione a questi consigli in modo da evitare spiacevoli inconvenienti, tra cui, le sanzioni salate da parte dell’Agenzia delle Entrate.