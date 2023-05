Banche, arriva la stangata da questa data: devi fare subito questa cosa

Nel corso di questi anni abbiamo assistito ad un progresso tecnologico che ha apportato numerosi cambiamenti in diversi ambiti: primo tra tutti il sistema di pagamento.

Se infatti fino a pochi anni fa si prediligeva l’utilizzo dei contanti, questo è stato poi progressivamente soppiantato dall’utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento, rappresentati in larga parte dalla carta di credito e dalla carta di debito.

I sistemi di pagamento elettronici sono stati poi ulteriormente favoriti dall’introduzione del chip NFC, presenti sugli smartphone di ultima generazione, che permettono il pagamento semplice e immediato semplicemente esibendo il proprio telefono, senza dover necessariamente strisciare la carta di credito.

Questi e altri motivi (come ad esempio anche la progressiva chiusura degli sportelli Bancomat, di cui vi abbiamo parlato spesso e volentieri) hanno portato all’instaurarsi in maniera sempre più frequente e preponderante dei sistemi di home banking.

Al giorno d’oggi, infatti, non è più necessario recarsi fisicamente presso la propria filiale bancaria per effettuare un estratto contro o altre operazioni bancarie, ma è sufficiente l’uso di un app di home banking della propria banca di riferimento (scaricabile in maniera completamente gratuita, sia su iOS che su piattaforma Android), per avere tutti i dati di nostro interesse sottomano. Potremo dunque visualizzare ad esempio il nostro conto corrente, ricevere bonifici, così come inviare bonifici in maniera veloce e istantanea, senza dover necessariamente recarsi in banca.

Da una banca all’altra

Capita però spesso e volentieri che ci si senta insoddisfatti del proprio istituto bancario, vuoi per i costi che stanno aumentando sempre di più, o altre motivazioni legate alla banca specifica. Tranquilli, in questo caso è possibile trasferire i soldi presso un nuovo corrente, stipulato con un’altra banca, più conveniente nei tassi e nei costi di gestione. Si tratta di un diritto del cliente, un processo generalmente molto semplice (conosciuto con il nome tecnico di portabilità) e che richiede giusto qualche giorno, ma può capitare che a volte le tempistiche di trasferimento si dilatino.

Nel caso in cui il trasferimento dovesse impiegare più di 12 giorni lavorativi, sono previste delle sanzioni assolutamente severe per la banca, un po’ come accade quando ritardiamo nei pagamenti: in questo caso infatti sarà la banca nella posizione di dover pagare, con uno scatto previsto ogni giorno di ritardo aggiuntivo rispetto al termine ultimo originariamente fissato.

Al momento, l’indennizzo previsto è pari a 40 euro, che poi aumenta nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo a venire.