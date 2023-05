Samsung ti salva la vita: la nuova funzione è pazzesca | Siamo tutti salvi

La FDA ha approvato la nuova funzionalità IHRN, che sarà presto disponibile sull’ultima gamma di Galaxy Watch. Successivamente anche sugli altri modelli.

Il Galaxy Watch è uno smartwatch di Samsung che offre diverse funzionalità per il monitoraggio della salute, del fitness e della produttività. Con il Galaxy Watch puoi ricevere ed effettuare chiamate, messaggi e notifiche dal tuo smartphone; ascoltare la musica in streaming o scaricarla sul tuo orologio; scegliere tra oltre 90 esercizi tracciabili e impostare obiettivi personalizzati; misurare la composizione corporea, il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue ed eseguire un elettrocardiogramma; monitorare le fasi del sonno e ricevere consigli per migliorare la qualità del riposo.

Inoltre puoi sfruttare le funzioni di Google Maps, YouTube, Bixby e Assistente Google; personalizzare il quadrante e il cinturino secondo il tuo stile e le tue preferenze; godere di una batteria duratura e di una ricarica rapida. Infine, tutti i Galaxy Watch sono in grado di resistere all’acqua entro una certa profondità, e ai graffi grazie al display realizzato minuziosamente in cristallo di zaffiro. Il Galaxy Watch è disponibile in diverse dimensioni, colori e versioni (Bluetooth o LTE).

Recentemente si parla della nuova funzionalità IHRN, acronimo di Irregular Heart Rhythm Notification. Si tratta di una funzione che permette di rilevare la presenza di ritmi cardiaci irregolari che possono indicare la fibrillazione atriale (AFib), una condizione che aumenta il rischio di ictus e altre complicanze cardiovascolari.

Questa funzione è stata approvata dalla FDA, l’ente americano che regola i dispositivi medici, per la gamma più recente di smartwatch Samsung Galaxy. In un secondo momento verrà estesa anche a tutti gli altri modelli, o almeno a quelli compatibili.

Una funzionalità estremamente utile a tutti gli utenti

La funzione IHRN funziona in collaborazione con la funzione elettrocardiogramma (ECG) già disponibile nell’app Samsung Health Monitor. Una volta attivata, la funzione IHRN monitora il ritmo cardiaco in background tramite il sensore Samsung BioActive integrato nello smartwatch. Se rileva un certo numero di misurazioni consecutive irregolari, lo smartwatch avvisa l’utente della potenziale presenza di AFib e lo invita a eseguire un ECG per una valutazione più accurata.

La funzione IHRN non ha lo scopo di diagnosticare l’AFib o altre aritmie, ma solo di notificare l’utente di un possibile rischio cardiaco. L’utente dovrebbe sempre consultare il proprio medico in caso di dubbi o sintomi. Inoltre, la funzione IHRN non è destinata agli utenti con altre aritmie note o agli utenti di età inferiore a 22 anni.

La funzione IHRN sarà disponibile come parte della nuova interfaccia One UI Watch 5 in arrivo prima sui prossimi dispositivi Galaxy Watch 6 entro la fine dell’anno e successivamente anche sui modelli precedenti. Per utilizzare la funzione IHRN, gli utenti dovranno scaricare l’app Samsung Health Monitor sullo smartphone e sullo smartwatch abbinati e accettare i termini e le condizioni.