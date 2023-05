Asteroide, va dritto verso la terra: è grande come una casa

Spesso e volentieri, da ormai svariati anni, siamo sempre stati abituati alla presenza di oggetti celesti che vagavano per lo spazio e, talvolta, possono costituire una seria minaccia per il nostro caro e amato pianeta Terra.

Stiamo parlando ovviamente di asteroidi e meteoriti, che possono a volte cadere sulla superficie del nostro pianeta, e costituire a tutti gli effetti un serio pericolo per la popolazione in generale. Citando la definizione di asteroide, esso consiste in un oggetto celeste che ha dimensioni ragguardevoli, che sono comunque inferiori a un kilometro di diametro.

Sarebbe questo infatti il caso di un nuovo asteroide, che si sta minacciosamente muovendo in direzione del pianeta Terra: scopriamone insieme i principali dettagli.

In base alle prime ricostruzioni eliminari attuate dagli scienziati di tutto il mondo, questo ingente asteroide avrebbe una dimensione pari a quelle di un palazzo di generose dimensioni. In particolare, questo asteroide farebbe parte del gruppo Apollo, e avrebbe il nome in codice 2023 DZ2: esso sarebbe stato scovato per la prima volta in assoluto da parte degli astronomi lo scorso 27 febbraio 2023, con l’ausilio di alcuni strumenti tecnici come per esempio i telescopi Isaac Newton, direttamente dall’Osservatorio del Roque de Los Muchachos, in prossimità delle Isole Canarie.

Come ben sappiamo, inoltre, gli asteroidi sono essenzialmente delle vecchie comete, che si sono avvicinate alla parte più interna del Sistema Solare, perdendo dunque la parte superficiale composta da ghiaccio, e andando a mantenere esclusivamente la loro componente rocciosa.

L’asteroide nei dettagli

Nello specifico, l’asteroide 2023 DZ2 presenterebbe una dimensione pari a 58 metri di diametro, e stando alle previsioni effettuate dagli astronomi, potrebbe molto probabilmente passare nelle vicinanze del Pianeta Terra. Questo potrebbe essere ipoteticamente un evento molto infausto, dal momento che potrebbe eventualmente causare danni molto seri a tutta la zona attigua al sito di collisione.

Per fare alcuni paragoni, infatti, questo asteroide recentemente scoperto avrebbe una dimensione 3 volte maggiore rispetto alla meteora di Celjabinsk, risalente all’ormai lontano 15 febbraio 2013, che colpì il territorio russo, portando alla ferita di ben 1500 persone.

Al momento non conosciamo ulteriori dettagli in merito a questo enorme asteroide, sebbene per ora si escluda la collisione con il nostro pianeta Terra, ma siamo certi che gli astronomi e gli scienziati di tutto il mondo avranno modo di gettare ulteriormente luce su questo oggetto celeste, nel corso delle prossime settimane o mesi a venire, in modo da tranquillizzare la popolazione di tutto il mondo e venirne finalmente a capo.