Feste in casa, con poche centinaia di euro hai una discoteca: è pazzesco

Hisense presenta una grande novità nel mondo delle casse speaker: Party Rocker One, la soluzione perfetta per animare qualsiasi festa.

Comodo da trasportare, elegante, con una batteria a lunga durata e soprattutto con una qualità audio fuori dal comune. Queste sono solo alcune caratteristiche che rendono questo Speaker ideale per qualsiasi occasione.

Con una potenza di ben 300 W, consente una qualità del suono eccellente, combinata con la funzione Bass boost, permette di esaltare le basse frequenze. Un’altra incredibile chicca di questo prodotto è sicuramente il Vocal Fader, la funzione sviluppata appositamente per il Karaoke.

Oltre ad essere un ottimo alleato per le feste al chiuso, risulta anche perfetto per riprodurre suono all’aperto, e perché no, anche in caso di feste in piscina o in spiaggia: è certificato IPX4, per questo non c’è il rischio di danneggiamento nel caso in cui venga colpito da qualche goccia d’acqua.

Insomma, parliamo di un vero e proprio party speaker a tutto tondo, che è un mix di comodità ed efficienza. Con questo apparecchio è possibile avere una discoteca a portata di mano con un peso di soli 11,92 kg e le dimensioni ridotte di 26x30x55 centimetri.

Caratteristiche tecniche

Come accennato all’inizio di questo articolo, Hisense Party Rocker One ha una potenza di 300W, erogata da due tweeter 2,25 pollici e un subwoofer, con risposta in frequenza da 40Hz a 20kHz. Dispone di controlli per vari canali in input, che danno la possibilità di gestire il volume dei singoli ingressi. Oltre alla gestione delle uscite, è possibile utilizzare gli appositi effetti sonori per mezzo degli equalizzatori integrati, differenziati dal tipo di genere musicale come pop, jazz, rock e altri. Per quanto riguarda la modalità karaoke, permette di ridurre il suono delle voci nella sorgente stereo.

Un altro pezzo forte è sicuramente la funzione TWS che permette di collegare fino a due dispositivi. Lo speaker dispone di varie entrate e uscite AUX, per collegare eventuali microfoni o chitarre. Per quanto riguarda la ricarica, è provvisto di 4 accumulatori da 2.500 mAh che consentono un’autonomia di 15 ore di utilizzo, ma ovviamente è possibile collegarlo alla rete elettrica. Inoltre, è presente un caricatore wireless per lo smartphone, un display led e un selettore per gli effetti di luce.

Hisense Party Rocker One: il prezzo

Per un prodotto così completo vi aspetterete delle cifre incredibili. In realtà, è possibile acquistare lo speaker Hisense Party Rocker One a 279 euro. Questo è il prezzo consigliato dall’azienda; presente sul sito ufficiale, sulle piattaforme di E-commerce e anche su Amazon.